Las claves del súbito fenómeno mundial de las series de TV israelíes

Cuando se le preguntó que porción de los negocios de Yes Studios (el brazo productor de Yes, lanzado el año pasado) provienen del mercado internacional, Stern prefirió no dar números. Pero tanto en Keshet, como en HOT y en Yes (está desarrollando co-producciones con Televisa, entre otros canales), los cañones creativos siguen apuntado alto y no le tienen miedo a la competencia.