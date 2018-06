Las cosas que nunca debes decir si ya tienes más de 40 años

Llega un punto en la vida de todo hombre en el que debería renunciar a ciertas cosas. Como, por ejemplo, utilizar sudadera cuando no va a hacer deporte, hacerse cortes de pelo atrevidos, llevar pantalones cortos para ir al trabajo y, sobre todo, emplear ciertas expresiones y palabras.

Maduritos del mundo, hay una diferencia entre tener una gran personalidad jovial y aventurera a los 40, y otra decir cosas que no se esperan de un varón adulto. No te decimos qué convicciones políticas debes tener, la clase de música que te tiene que gustar o las creencias religiosas que has de defender. Simplemente pensamos que un hombre que ha estado en el planeta durante al menos cuatro décadas no debería decir cosas como “no estoy preparado para el compromiso“, “esta actriz de 20 años está buenísima”, “lo siento, pero…” o “soy feminista“.

Si has llegado hasta aquí y todavía no estás seguro de cómo funciona la combinación de colores, es un milagro que no salgas a la calle en chándal

Ojo, no lo decimos nosotros, sino Barbara Pachter, experta en cuestiones de etiqueta, y Richie Frieman, experto en moda, que han dado declaraciones a ‘Best Life‘.

1) “¿Esta camisa pega con estos pantalones?”

Si has llegado hasta aquí en la vida y todavía no estás seguro de cómo funciona la combinación de colores, es un milagro que no salgas a la calle en chándal. A los 20 te lo perdonamos, a los 30 también, pero pasados los 40 ya no. No seas como esos hombres que cambian a su madre por su novia para poder salir decentes a la calle. Decir que si un pantalón camel pega con una camisa blanca es como preguntar “¿si llueve debo coger el paraguas?”. Ojo, a muchas chicas les resulta enternecedor, pero ya es hora de que puedas valerte por ti mismo.

Frieman es claro al respecto: “Si tienes problemas para combinar la ropa, viste con colores básicos, sin rayas ni diseños”.

2) “¿Cuánto deberíamos dar de propina?”

“Un hombre de más de 40 años no debería tener que preguntar qué propina dejar en un restaurante“, dice Pachter. “Él debería saberlo”, añade. Nadie duda acerca de esto, y menos aún un señor adulto. Lo que en realidad estás proyectando con esta pregunta es: “No quiero pagar el 20%, pero me preocupa que si no lo hago me tomen por imbécil”.

3) “¿Me entiendes?”

“Lo que realmente le estás diciendo a una persona con tu ‘¿me entiendes?’ es “eres un completo inepto si no lo comprendes'”, asegura Frieman. Deja de ser condescendiente. Si te preocupa que no te entiendan, tal vez deberías mejorar tu comunicación.

4) “Soy feminista”

Como bien apuntó el columnista de este periódico Alberto Olmos, los hombres que se declaran “feministas” tienen todas las de perder, “porque hay muchas mujeres que a partir de la tercera vez que lo dices en una sola tarde saben que eres, sobre todo, un gilipollas”. Los hombres que lo son no necesitan decir constantemente al mundo lo feministas que son. “Cuando tienes 40 es aún peor, porque tras el comentario también hay un deseo de ser moderno o relevante. No lo hagas”, apunta Pachter.

5) “No tengo tiempo para vacaciones”

“¿Estás tratando de parecer importante?”, pregunta Pachter. “Los adultos saben cómo trabajar duro y luego tomarse un tiempo para sí mismos“. Además, las personas crecen y luego llegan a la vejez, si no mueren antes. Tómate un descanso, hombre de dios, no vas a ser menos por necesitar descansar de vez en cuando.

Los que son feministas no necesitan decirlo constantemente al mundo. “A los 40 es aún peor, porque parece que quieres ser moderno”

6) “Sin ofender”

Decir algo con la coletilla de “sin ofender” no funciona como un hechizo mágico que impida que lo ofensivo que estás a punto de decir acabe, efectivamente, molestando a tu interlocutor. “Cuando dices ‘sin ofender’ no estás pidiendo clemencia. Le estás diciendo que estás a punto de destrozarle pero que no te importa demasiado“, apunta Friedman.

7) “¡Qué guay!”

Si tiene más de 40 años y acaba de utilizar “qué guay” como una exclamación después de escuchar algunas noticias increíblemente buenas, no necesitamos decirte que lo haces mal. Todo lo que tienes que hacer es mirar a tu alrededor y medir la reacción de los demás.

8) “Mejor me quedo en casa”

Cuando tenías 20 o 30 años, saltarte la oportunidad de hacer algo divertido no era problema, porque con toda probabilidad volverías a tener planes molones al día o al fin de semana siguiente. Pero a los 40 años, rechazar invitaciones sin ninguna razón, solo para quedarte en casa tranquilamente con un libro o una película, es el primer paso para darse por vencido por completo. Por supuesto, es más fácil quedarse en la zona de confort, pero, amigo, te acabará matando. Sal, diviértete. No le des permiso a su cuerpo para ser un anciano antes de tiempo.

9) “¿Estás en ese momento del mes?

“La respuesta a esta pregunta no es de tu incumbencia, y es algo que nunca debería cuestionarse a una mujer”, dice Pachter. Además, y lo decimos de la manera más educada posible, si sigues haciendo este comentario es realmente sorprendente que sigas teniendo sexo a tus 40. Sabes que cada pensamiento que aparece en tu cerebro no es algo que necesites decir en voz alta, ¿verdad?

10) “[La famosa a la que doblas la edad] está muy buena”

Miley Cyrus, Demi Lovato, Aitana, Ana Guerra o Ariana Grande. El quid de la cuestión es que ella es lo suficientemente joven como para ser tu hija. “Los ‘niños’ de 40 años dicen esto porque todavía creen que están en los 20”, dice Frieman. Y quizá su cerebro sí que se quedó estancado ahí.

11) “¿Has engordado?”

Acusar a alguien de haber ganado peso es como señalar que tu cabello se está cayendo o que tu barba se está poniendo más gris.

“Qué buena está Aitana, de ‘OT”. No puedes señalar lo sexualmente atractiva que te resulta una chica que podría ser tu hija. De nada

12) “Lo siento, pero…”

Frieman completa lo que trasmites cuando dices esta frase: “Lo siento, pero… no me importan tus sentimientos ni herirte con lo que voy a decir a continuación”.

13) “Para ser sincero…”

Sabemos que no querías decir “finalmente, por fin, voy a decirle la verdad después de años de contarte nada más que mentiras“. Esto es lo que piensa tu interlocutor cada vez que empiezas así una frase. No lo hagas más.

14) “No estoy preparado para comprometerme”

Es como decir “no estoy listo en este momento de mi vida para tener un trabajo a jornada completa. con seguro de salud y vacaciones pagadas” o “necesito un poco más de tiempo antes de estar listo para comprometerme a vivir en una casa con una mujer y no poder dejar mis calzoncillos sucios por el suelo”. ¿A qué estás esperando concretamente? “¿Todavía crees que tienes las oportunidades de un chavalín de 25 años?“, se pregunta Frieman. “No, y no querer comprometerte no significa que haya algo mejor a la vuelta de la esquina. Significa que estás fatal”.

Fuente: elconfidencial.com