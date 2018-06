Las razones de la selección de Argentina para desafiar a la lógica en el Mundial

Argentina debuta contra la modesta Islandia. ¿Cómo llega Messi? ¿Cómo Sampaoli resigna convicciones y prepara el partido? Lo que se juega una generación que busca gritar campeón después de tres finales perdidas.

Lionel Messi, durante el entrenamiento del viernes en el Bronnitsy Training Centre.(Foto: Juano Tesone – Enviado especial)

Casi ninguna selección puede soñar con ganar un Mundial si en los últimos cuatro años cambian tres veces el presidente de la asociación y el entrenador. Es lógica pura. Eso sí, aunque todo eso lo padeció en ese mismo lapso, Argentina se resiste. No se arrodilla ante la razón. Se atreve a desafiarla porque supo construir una historia pesada y porque goza con un genio. Es real: no debiera alcanzar con esos argumentos. Sin embargo, en esa carrera de un mes y un día que es un Mundial, con siete escalones hacia la gloria, los momentos resultan cruciales. A veces, los que son poderosos en la previa se derrumban en el instante más caliente. A veces, los que parecen frágiles en la antesala de la acción pegan un golpe, crecen de a poco y casi sin darse cuenta concluyen coronándose. ¿Por qué Argentina no puede pasar a formar parte de este selecto segundo grupo?

Dependerá de la Selección a partir de ahora. Deberá pegarle un golpe a una Islandia tan simpática como modesta, tan entusiasta como primeriza en esta competencia universal. Será crucial que el primer paso sepa darlo con convicción, con contundencia, imponiendo la diferencia de jerarquía sin piedad. Aquí, en Moscú, en el estadio del Spartak, a partir de las 16 del sábado (las 10 en la Argentina), se esperan las primeras señales de la Selección.

Es cuestión de empezar. ¿Y por qué no de entusiasmarse? Aunque las incógnitas colectivas acosen, todo puede ser posible con este Messi ya hombre, ya padre, cada vez más maduro en la vida, cada vez más reflexivo con la pelota, siempre deslumbrante, siempre desequilibrante. Encima en ese duelo sensacional que sostiene con Ronaldo ahora Cristiano, con su triplete a España, le tiró la pelota…

Como al equipo no se lo pudo ver en acción con seriedad después del 1-6 padecido contra España, no existen a mano conclusiones reales y actuales del funcionamiento colectivo. Hay que regirse, entonces, por lo que dicen los protagonistas en público y por lo que se filtra desde la intimidad. En ese sentido, cuentan que a Messi se lo observa pleno, que “se preparó como nunca”. Que así sea.

Después, surge una definición de Jorge Sampaoli en la última conferencia de prensa que invita a imaginar en cancha a una Selección coherente. El discurso inicial del pragmatismo desmedido por ahora lo archivó el casildense. “Mis gustos personales van a quedar de lado”, prometió. Y en esa dirección dibuja sus decisiones: unió a Javier Mascherano y a Lucas Biglia en la mitad de la cancha, para fortalecer esa zona que se insinuaba débil y que exponía a los marcadores centrales, uno de ellos Marcos Rojo, con mínimo rodaje en los últimos tiempos, otro inmenso interrogante.

Suena razonable la elección de Sampaoli en un equipo sin trabajo: sería casi suicida desproteger el corazón del mediocampo inclusive contra una selección como Islandia. También es entendible que el entrenador se inquiete porque Argentina pierde por 10 centímetros en el promedio de altura en comparación con su rival, que se especializa en las jugadas con pelota detenida y que hasta cuenta con un sacador de laterales (Aron Gunnarsson) que pone la pelota en el área con facilidad. Está muy bien que ensaye ese tipo de situaciones puntuales, que no subestime.

Es mucha la curiosidad por saber cómo Argentina acompañará a Messi. ¿Lo oxigenará? ¿O de nuevo lo abandonará? ¿O todo pasará a depender en exclusividad de lo que al genio se le ocurra? En este ítem, Maximiliano Meza aparece como el nuevo socio con frescura por la derecha, mientras por el otro lado se mantiene Angel Di María. ¿Se enganchará Leo en la cancha con Sergio Agüero como lo hacen en la vida? El Kun es otra intriga. ¡Cuánto necesita Argentina que le regale su versión del Manchester City!

Se juegan demasiado todos los jugadores, pero en especial Messi y los históricos. Integran una generación que viene de tres finales sin vuelta olímpica y que sólo puede sentirse presionada en un país como el nuestro, donde el exitismo vive asociado a la crueldad y a la impunidad. Para la mayoría de ellos será el último Mundial. Por eso sí o sí quieren coronar. Y a ellos Sampaoli, por lo menos en el arranque, se entrega. Basta con repasar la columna vertebral elegida para el debut: los dos centrales son Otamendi (no estuvo en Brasil, pero sí en Chile y en Estados Unidos) y Rojo; en el medio Biglia y Mascherano; más adelante, Messi y Di María; y el “9”, Agüero.

Nunca en los últimos 40 años Argentina llegó con tantas dudas a un Mundial. Sin embargo, son tan intensas las sensaciones que se le plantan también a la mesura. A creer en la Selección.

El Mundial, minuto a minuto

Fuente: clarin.com