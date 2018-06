Las reacciones también llegan a WhatsApp, en forma de stickers

Hace bastantes meses se descubrió que WhatsApp estaba incorporando stickers a la plataforma, con un funcionamiento muy similar al que podemos encontrar en otras apps de mensajería como Telegram o Facebook Messenger. Desde entonces seguimos esperando su llegada a la versión final de la aplicación, pero mientras tanto, la beta de WhatsApp para Android sigue añadiendo funciones relacionadas con estas pegatinas.

La última beta de WhatsApp para Android se acaba de actualizar a su versión 2.18.189 e incorpora mejoras dentro de la característica que ya habíamos podido ver hace tiempo. Mientras que Instagram está a punto de recibir las mismas reacciones que encontramos en Facebook, las reacciones de WhatsApp serán algo más diferentes, pues hará uso de nuevos stickers para expresar emociones. En la app de mensajería los usuarios podrán reaccionar a lo dicho por sus contactos a través de pegatinas, las cuales se podrán localizar y enviar de forma casi instantánea.

El portal WABetaInfo ha revelado que, de momento, se pondrán a disposición del usuario 4 tipo de reacciones en función del sentimiento a expresar: tristeza, amor, risa o asombro (LOL).

Su funcionamiento es muy sencillo. Cuando se habiliten las pegatinas de WhatsApp aparecerá un nuevo icono de corazón en la barra de búsqueda de stickers. Al pulsar sobre él, WhatsApp mostrará todas las categorías disponibles. En un principio hay 4 botones de reacción, por lo que significa que hay 4 categorías. Si las pegatinas descargadas no se relacionan con ninguna categoría de reacción en concreto, no se mostrarán, mientras que los stickers catalogados como algunas de las 4 reacciones citadas aparecerán agrupados todos bajo su correspondiente icono.

¿Cuándo llegarán a la versión final de WhatsApp?

Como muchos sabréis, aunque se hayan descubierto en la beta de WhatsApp para Android, la función de stickers no está disponible todavía y no podemos usarla por el momento.WhatsApp comenzó a trabajar en esta función específica de álbum de pegatinas en la actualización 2.18.120 y las reacciones acaban de llegar ahora a la aplicación, pero eso no significa que quien tenga instalada la beta pueda usarlas.

WhatsApp la mantiene desactivada por motivos de desarrollo y es de esperar que se ponga a disposición de los usuarios más pronto que tarde en las próximas versiones de la beta de la app. Es difícil dar una fecha en concreto pues ahora mismo los responsables de la app están concentrados en llevar las llamadas y videollamadas de WhatsApp grupales a todos los rincones del globo.

