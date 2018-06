Legislativo apura aprobación de la ley para inyectar a la UPEA Bs 70 millones; no hay diálogo

Mientras la Universidad Pública de El Alto (UPEA) insistió en instalar el diálogo bajo sus condiciones, el Legislativo comenzó antes del mediodía de este martes el trámite para aprobar el proyecto de ley que valida la inyección formal de Bs 70 millones en sus arcas para resolver el déficit presupuestario. La premisa es aprobar la norma hasta mañana.

La Cámara de Diputados, como cámara de origen, activó el debate para aprobar la norma hoy y su par de senadores lo hará este miércoles. El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene mayoría en ambas reparticiones legislativas.

“Hoy Diputados estará tratando la aprobación de este proyecto de ley que ratifica la propuesta que hizo el Gobierno en sentido de atender el requerimiento presupuestario de la UPEA en ese monto Bs 70 millones”, señaló el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

El legislador oficialista explicó que el dinero será parte del presupuesto de la universidad y no será necesario negociarlo como un recurso extraordinario como se hacía anualmente. Puntualizó, sin embargo, que cualquier requerimiento de más presupuesto debe ser sustentado con auditorías.

El cálculo de esa cifra tiene base en datos que proporcionó la misma casa de estudios referidos a la negociación de 2017.

“Para cerrar la gestión del año pasado tuvieron que echar mano de Bs 30 millones correspondientes al presupuesto 2018. Bs 40 millones asignados de manera extraordinaria más los Bs 30 millones que usaron para cerrar su déficit son los Bs 70 millones que ahora se van a convertirse en ley. No van a tener que salir a marchar”, argumentó.

Sin embargo, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, reclamó más temprano que el proyecto no fue consensuado y, por tanto, no es validado por la universidad debido a que no emergió de la mesa de negociaciones.

“El proyecto no ha sido consensuado con la universidad de El Alto, le hemos hecho conocer que no alcanza y no es sostenible en el tiempo. Lo que hemos dicho es que sea suficiente en el tiempo”, reclamó Morales.

Es más, habían convocado de manera unilateral a la comisión del Gobierno a una mesa de diálogo en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) a la que no asistió ninguna autoridad.

“Hemos hecho el compromiso de un tratamiento expedito y lo estamos cumpliendo. Hoy la Cámara de Diputados y nosotros mañana en Senadores estaremos aprobando esta incorporación de los Bs 70 millones”, remarcó Gonzales.

Mientras tanto, los universitarios no cesan en sus movilizaciones que con este martes cumplen 27 días. Esta tarde una marcha de teas tomará el centro paceño y se alista una caravana que partirá de la localidad de Caracollo, Oruro. (19/06/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz