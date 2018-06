Libobásquet: Calero debuta con victoria y los clubes vallunos tienen tibio inicio

El campeón defensor de la Liga Boliviana de Básquetbol (Libobásquet), Calero de Potosí, arrancó con el pie derecho su participación en el Torneo 2018, que además marcó un tibio debut de los representantes cochabambinos en el certamen.

El Atómico superó en su inicio 98-94 a Pichincha, su clásico rival y actual subcampeón nacional, tras imponerse en el coliseo Ciudad de Potosí, ante un marco impresionante de público.

Entre tanto, La Salle de Tarija, bicampeón en 2014 de la Libobásquet, dio una muestra de ser uno de los candidatos a la corona, luego de superar 100-63 a Vikingos, su eterno rival, en partido que tuvo que se reprogramado en el coliseo Guadalquivir por un corte de luz.

Los clubes cochabambinos vivieron una jornada de cal y arena. En el coliseo Polifuncional de Quillacollo, Peñarol se impuso a La Salle-Olympic por 98-85, en el nuevo clásico cochabambino tras la salida de San Simón de la Libobásquet.

En Oruro, el benjamín Rubair de Quillacollo fue superior al anfitrión CAN, pero en instantes finales perdió 78-76 en un electrizante compromiso.

En Santa Cruz, Amistad venció 72-75 a domicilio al local Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) en el coliseo Gilberto Pareja de Santa Cruz.

El cotejo entre AND-1 y CARL A-Z será reprogramado.

La segunda fecha se jugará mañana con los siguientes partidos: Pichincha vs La Salle TRJ, AND-1 vs Uagrm, Rubair vs Peñarol, La Salle-Olympic vs CARL A-Z y Amistad vs Vikingos. El lance entre CAN y Calero será reprogramado.

Posiciones