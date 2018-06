Los borrachos del barrio

Hay distintos niveles de borrachera. Con los primeros tragos se eleva la voz; más tarde los borrachos se ponen violentos o cariñosos, dependiendo del carácter del susodicho; luego viene la etapa de la pérdida del equilibrio y ahí los ve uno a los borrachines, con grandes dificultades para mantenerse firmes. Una de las últimas etapas es cuando ven doble y creen, por ejemplo, que la gente que los acompaña es mucho mayor de la que es en realidad. El momento más crítico de un borracho, sin embargo, es cuando quiere seguir bebiendo y ya se le acabó su hora, le quieren cerrar el boliche y ya no hay plata para seguir con la farra. Es más, sus amigotes con los que solía chupar ya no están, se encuentran en otra o ya no lo invitan. Se enoja cuando le dicen que pare de tomar, quiere que lo acompañen y no hay caso; está seguro de que los borrachos son los otros y comienza a insultar y maldecir, perdido en su borrachera.

Fuente: eldia.com.bo