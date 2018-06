Macaulay Culkin asesta el golpe más duro a Trump con este tuit de ‘Solo en casa’

El actor se hace viral con un meme sobre la separación de familias en la frontera estadounidense.

La separación de familias de inmigrantes que habían entrado de forma ilegal en el país por la frontera entre Estados Unidos y México le ha granjeado muchas críticas a Donald Trump en la última semana, pero probablemente ninguna tan punzante como la de Macaulay Culkin del pasado sábado.

El actor aprovechó haber coincidido con Trump en una de sus películas más conocidas, Solo en casa 2, para arremeter contra el actual presidente por su política migratoria. Más en concreto, Culkin hizo referencia a la escena en la que su personaje, Kevin McCallister, empieza a pasearse por los majestuosos pasillos del Hotel Plaza de Nueva York hasta que decide preguntarle a un hombre en gabardina por la recepción. Ese hombre estaba interpretado por Trump.

“Al final del pasillo, a la izquierda”, le dice. Una vez Kevin se aleja camino del vestíbulo, Trump se gira una última vez, quizá sorprendido de que un niño tan pequeño ande solo por los pasillos del que entonces era un hotel propiedad del ahora presidente. Al principio de la película, Kevin se quedaba solo después de perder el avión con el que su multitudinaria familia iba camino de Florida para pasar las Navidades.

Es ese contexto el que explica el éxito del tuit que Culkin compartió este sábado y en el que aparecía la imagen del joven Kevin hablando con Trump en los pasillos del Plaza con el texto: “Primera prueba de que a Trump se la sudan los niños separados de su familia”. Junto a la instantánea del filme, Culkin escribió: “Deberíamos haber votado a John Candy”, el querido actor con el que Culkin apareció en Solos con nuestro tío y que falleció en 1994.

🤦‍♂️ We should have voted for John Candy… pic.twitter.com/ntwB2UDmD8 — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 23 de junio de 2018

No es la primera vez que Culkin critica abiertamente a Trump. En un chat de Reddit, el actor dijo que la primera parte de Solo en casa fue más divertida de rodar porque no tuvieron que ir de un lado a otro de Nueva York y que, además, había “un 100% menos de Trump” en ella. Según contó Matt Damon hace unos meses, Trump exigía a las películas que se filmaran en sus propiedades que rodaran un cameo protagonizado por él. No era necesario que luego acabara en el montaje final, pero con Solo en casa 2 sí tuvo esa suerte. Hasta hoy.

