Médicos de La Paz expresan su apoyo a la UPEA y amenazan con un paro de 24 horas

Estudiantes de la UPEA en una protesta en el centro paceño. Foto: ANF.

La Paz, 20 de junio (ANF).- El Comité Departamental de Salud de La Paz (Codesa) expresó su apoyo a las demandas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y advirtió con realizar un paro de 24 horas a nivel departamental en caso de que el Gobierno no solucione el conflicto.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, a tiempo de dar lectura a un voto resolutivo de Codesa, remarcó que la movilización departamental de los profesionales en salud está prevista para el próximo martes 26 de junio.

“Al no dar solución al tema presupuestario y no esclarecer la muerte de Jonathan Quispe Vila se decidió exigir al Gobierno que resuelva este ingrato problema (…) de no dar una pronta solución al conflicto entre la UPEA y el Gobierno, Codesa se declara en emergencia decretando el paro de 24 horas para el martes 26 de junio”, manifestó.

El galeno señaló que apoyarán todas las medidas de la UPEA. “Vamos a salir con mandiles blancos a pedir al Gobierno que deje de manipular la información y solucione este problema antes del día martes”, agregó.

Asimismo, Larrea lamentó que la Cámara de Senadores haya sancionado la Ley que asigna 70 millones de bolivianos adicionales al presupuesto de la UPEA sin consensuar con la universidad.

“Esperamos que no sea otra equivocación del presidente en ejercicio (Álvaro García Linera), ya lo han hecho con el Código Penal”, sostuvo.

La UPEA se encuentra movilizada desde hace varias semanas en demanda de mayor presupuesto y hoy también protagonizó manifestaciones en inmediaciones de la plaza Murillo.

CODESA-VOTO RESOLUTIVO