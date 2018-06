Nada es lo que parece

Carlos Federico Valverde Bravo

Ya se dice que “parece” que el Presidente va al Mundial de futbol, cuando en realidad está yendo a firmar proyectos para grandes inversiones (1000 millones de dólares) para invertir en hidrocarburos… al menos, eso es lo que avisó él mismo: El día martes estoy viajando a Rusia. Está diciendo (la derecha) va a gastar un millón, dos millones de bolivianos. Saben hermanas y hermanos, vamos a firmar una inversión de mil millones de dólares, para el tema hidrocarburos. Claro, esa cantidad de plata justifica que, antes o después de la firma, salga a pasear por Moscú, donde, “casualmente”, se va a jugar el mundial de futbol… acaso él tiene la culpa de que los rusos hagan el mundial “justo” cuando él va de visita? Esa puede ser una casualidad… se me antoja que, concentrado como está en sus múltiples tareas, el jefazo ni siquiera sabía del mundial… en la vida, las casualidades existen… aunque los incrédulos desconfíen.

Me olvidé… el título de este artículo es el de una película muy distraída, en la que un grupo de ilusionistas roba un banco como parte del espectáculo que presentaron; en la “realidad” nacional, vemos otra película, en la que una gavilla de seres iluminados ha decidido llevarse al país en sus bolsillos, mochilas y en lo que se pueda y en lo político por delante con el convencimiento de que si están en el poder tienen la licencia de hacer lo que quieren; entre sus “deseos” o derechos está la reproducción de ese poder, con el mismo candidato, en el mismo esquema y formato… hasta “la muerte de un sucha”.

En ese entendido, hagan lo que hagan, se los encuentre con las manos en la masa o se los denuncie por claros indicios de corrupción, nada los aparta del objetivo, hacer lo que quieran a cualquier costo… . Lo peor? Hasta ahora, lo van logrando…

El principal de todos ellos es, por supuesto, el jefazo, una especie de Iluminado, indígena, que emergió de entre los pobres y salió de la pobreza (vaya si salió, sólo es cuestión de revisar sus declaraciones juradas) que vive en otro plano de realidad, en un mundo de boato, de lujos, de discursos alejados de la realidad… un mundo en el que parece sólo destinado a satisfacer sus deseos infanto/juveniles/adultas… (como decía Les Luthiers…en El Rey enamorado: “el Trono lo quiero para posarme sobre el, y satisfacer mis deseos, los mas sublimes y los mas perversos”) de manera tal que, si quiere palacio, con “bulín y jacuzzi” incluido, lo tiene. El señor quiere ir al Mundial de futbol? Faltaba más… vaya… eso si, justifíquelo con el argumento de que serán grandes inversiones las que vendrán al país.

Se pide a los mirones y opinadores abstenerse de comentarios malsanos; a nadie se le ocurra objetarlo… aunque crean que si el presidente fuera serio… mantuviera las formas y pediría a los inversionistas tan millonarios que tal firma esperare a que termine el mundial… pero ese es un detalle menor…

Se va don Evo cuando país no está en buen momento, recordemos que se estaba saliendo del problema con Sucre y de pronto salta lo de El Alto, con muerto incluido y … el presidente, salvo en un twit el día del hecho, no se refirió puntualmente al tema; es de suponer que en un caso como el citado le cuesta pasar como víctima; esa es su costumbre… si no, recordemos que en días pasados tras de la crítica al viaje mundialero ensayó la queja de siempre: “Me dijeron narcotraficante, asesino, Bin Laden andino, mafia cocalera, y no me asusta, lo que me preocupa es lo que entre nosotros nos peleamos y dividimos, eso si me molesta”… buejjjj… algo es algo… en la víspera del viaje suena bien que le moleste “que entre nosotros nos peleemos y dividamos”…como si ello no fuera otro rasgo de su Poder.

En fin… se me antoja que el Presidente es de teflón… no se le prende nada…. Y así nos va