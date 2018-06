Navas vs. Alisson: la pelea del arco del Real Madrid se mudó a Costa Rica-Brasil

“Hay que entender que Keylor anda aparte. Está en otro nivel que todos nosotros, pero eso no quiere decir que no sea un buen compañero, que no esté a gusto con nosotros. Solo le tenemos que dar las gracias por venir, gracias por defendernos y por hacer lo que hace en la cancha”, afirmó el martes el delantero Marcos Ureña.