“No me las toquen” la comedia que rompe esquemas

Una entretenida y divertida comedia capaz de ponerse en los zapatos de los jóvenes y sus padres

Son muchas las películas que muestran cómo el primer encuentro sexual de los varones se convierte en un rito muy osado e incluso, en algunas ocasiones indecente. ‘No me las toquen’ es una producción que invierte los tradicionales roles, logrando una historia con mucho humor.

Este film estará en las salas de todo el país desde el 14 de junio, por gestión de Andes Films Bolivia.

Sinopsis. Lisa, Mitchell y Hunter son reunidos por el destino, o más bien porque sus hijas se vuelven amigas en el primer día del jardín de niños. Conforme sus niñas crecen hasta convertirse en jóvenes adultas, el trio de padres comparte los momentos especiales de las niñas, desde cumpleaños, rupturas adolescentes hasta sus primeros bailes y ahora la graduación.

Sus personalidades son tan distintas como sus estilos de crianza. La mamá soltera Lisa y su hija Julie son las amigas, ellas comparten todo mutuamente. El rudo atleta y cariñoso papá Mitchell deja sangre, sudor y lágrimas para criar a Kayla con su esposa Marcie. Tras un feo divorcio, el ligeramente voluble Hunter entra y sale de la vida de su hija Sam, sólo para entrometerse en su noche de graduación con la meta de hacer su velada épica.

Cuando los tres padres descubren el pacto que han acordado sus hijas para perder la virginidad en el baile de graduación, lanzan una operación encubierta para evitar que las adolescentes concreten su plan. Leslie Mann (No hay dos sin tres, Si fuera fácil), Ike Barinholtz (Buenos vecinos, Escuadrón suicida) y John Cena (Esta chica es un desastre, Hermanas) protagonizan NO ME LAS TOQUEN, el debut del director Kay Cannon (escritor de la saga de Notas Perfectas).

FICHA TÉCNICA

Título Original: Blockers

Título en español: No me las toquen

Director: Kay Cannon

Elenco: Leslie Mann, John Cena, Ike Barinholtz, Kathryn Newton, Graham Phillips, Jake Picking, Baz Ma.

Distribuidora: Andes Films Bolivia