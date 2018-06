Orlando Bloom confiesa por primera vez quién fue su amor secreto en el rodaje de ‘El señor de los anillos’

Casi 18 años después, toda la verdad sale a la luz. Y amigo Legolas, tranquilo, no eres el primero que cae bajo su hechizo.

Si hay una persona sobre la faz de la Tierra capaz de enamorar a cualquiera que se le ponga por delante sin necesidad de abrir la boca, esa es Cate Blanchett. Su sola presencia ya es suficiente para que todos, hombres y mujeres, caigan rendidos a sus pies incapaces de soportar tanta belleza y tanta perfección reunidas en una actriz australiana.

Y no se trata de una exageración inventada: te retamos a que encuentres una sola foto suya posando con más gente en la que no haya alguien observándola con la boca abierta.

Normal que Peter Jackson la eligiera a ella para encarnar a Galadriel, reina de los elfos, en la trilogía de El Señor de los Anillos. Nadie mejor para que los actores que interpretaban a Frodo y al resto de la compañía del anillo no tuvieran que esforzarse demasiado para fingir que se quedaban mudos nada más verla.

Lo que no esperábamos descubrir ahora, casi dos décadas después de su estreno, es que uno de ellos actuar, lo que se dice actuar, poco. Más que nada porque ese amor que sentía su personaje por Galadriel no era tan platónico y fingido como parecía.

Se trata de Orlando Bloom, que durante una entrevista con James Corden en la que coincidió de nuevo con Blanchett, confesó un secreto que se había guardado todo este tiempo cuando le preguntaron cuál fue la primera impresión que tuvo de la actriz al verla.

“Lo cierto es que sentí un flechazo bastante fuerte”, dijo el actor después de intentar esquivar la pregunta muerto de vergüenza.

“¿En serio? ¡Pensaba que era algo del personaje!”, le interpela Blanchett. “No, no, era yo”, admite Bloom un poco sobreactuado. Claro que quién no lo haría si tuviera que reconocer sus sentimientos ante su crush de la adolescencia 18 años después de tenerlo.

“¡No tenía ni idea! Este programa es en realidad un programa de citas, ¿verdad?”, bromea la actriz mientras hace como que se arregla. “Pues era verdad, pero qué iba a hacer, yo tenía 21 años por aquel entonces”, intenta explicarse Orlando. “¿Y yo que tenía, 101?”, le replica Cate algo molesta. “Tú tenías 25”, intenta arreglarlo Orlando. La realidad es que por aquel entonces Blanchett tenía 29.

“Lo siento pero no me di ni cuenta, pero es que estuve allí solo tres semanas”, intenta justificarse Cate, que rodó todas sus secuencias en Nueva Zelanda en menos de un mes mientras que el resto del equipo pasó casi un año entero. “Pero me diste mi arco especial”, le sigue el juego Orlando recordando el arma que usaba Légolas, su personaje, en la película.

“Justo rodando esa secuencia fue la primera vez que te vi y por eso no te reconocí luego, porque solo podía ver unos ojos azules preciosos y un pelo rubio larguísimo”, sigue Blanchett. “La siguiente vez que coincidimos fue en una fiesta y ya no estabas caracterizado y parecías un muchachito recién salido de la escuela de teatro espiándome desde la esquina de una forma nada horripilante”, continuó la actriz. “¡Pero eras muy mono!”.

Señor Jackson, ya está usted tardando en poner a la venta una nueva edición de la trilogía con audiocomentarios de los actores contando estos cotilleos. ¡Aquí y no en explicarnos cómo fabricasteis las espadas es donde está el verdadero negocio!

