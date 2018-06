‘Oti’ dijo a sus familiares que recibía amenazas y que lo matarían

Mientras esperaba el resultado de la autopsia en La Paz, su hermana contó que el domingo habló con él y que le dijo que su vida corría peligro. Lamentó que haya fallecido con tanta violencia.

Policías trasladan el cadáver de Victor Hugo Escóbar a la morgue de la ciudad de La Paz. Foto: APG

Tres días antes de que lo mataran a cuchilladas en el patio del penal de máxima seguridad del país, el recluso Víctor Hugo Escóbar Orellana, alias ‘Oti’, contó a su hermana que recibía amenazas y que sabía que intentarían quitarle la vida.

Oti, quien a fines de marzo fue trasladado del penal cruceño de Palmasola al de Chonchocoro, en La Paz, murió la tarde de este martes con 14 puñaladas propinadas por reclusos encapuchados, lo que reabrió el debate sobre la seguridad en los centros penitenciarios.

Chonchocoro es el penal de máxima seguridad en el país y allí fallecieron ya varios reclusos, entre ellos tres que fueron llevados desde Palmasola por su alta peligrosidad, entre ellos Escóbar Orellana.

La mañana de este miércoles, mientras esperaba en puertas de la morgue del Hospital de Clínicas de La Paz el resultado de la autopsia al cuerpo de Oti, su hermana Shirley conversó con un grupo de periodistas y contó que el domingo habló con él y que le hizo saber que su vida estaba en peligro.

“El domingo me dijo ‘hermana me van a matar’ y nosotros, sin plata, no podíamos conseguirle nada a él, alguien que lo cuide, no sé”, comentó. Cuando fue consultada sobre los motivos por los que su hermano temía por su vida, dijo que no conocía los detalles.

Víctor Hugo Escóbar Orellana, alias ‘Oti’, falleció tras recibir 14 puñaladas en Chonchocoro



Por ello demandó a las autoridades una profunda investigación en este caso. “Está cortado por todas partes ¿Por qué le hicieron tanto daño? ¿Por qué lo lastimaron tanto?”, reclamó.

Ayer, el viceministro de Justicia, Nelson Cox, dijo que deberá realizarse una pesquisa para establecer lo que ocurrió en Chonchocoro y castigar a los responsables del asesinato de Oti. “Tenía que existir garantía y eso permite que los familiares del fallecido Oti efectúen los reclamos pertinentes ya que debe existir un manejo transparente de lo que ha ocurrido penosamente en la cárcel”, afirmó. (20/06/2018)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz