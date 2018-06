Por qué el coeficiente de inteligencia es cada vez más bajo desde 1970

¿Los jóvenes son más tontos que sus padres y abuelos? Pues parece que así es. Al menos es lo que afirma un nuevo estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Journal (PNAS), que ha concluido que el cociente intelectual de los nacidos más tarde es menor. Los resultados han ido empeorando en concreto desde la Segunda Guerra Mundial.

El descenso en el número del CI se cree que comenzó con los nacidos en 1975, según este primer estudio. La caída en los puntuaciones obtenidas en los test marca el final de una tendencia, conocida como el efecto Flynn: el ascenso gradual del cociente intelectual durante los últimos 60 a 70 años en aproximadamente tres puntos por década. El nombre hace referencia al político neozelandés que lo documentó, James Flynn.

Los científicos aseguran que la disminución se debe a una diferencia en la técnica de enseñanza en las escuelas de los idiomas y las matemáticas

En 1984, Flynn publicó un artículo en la revista ‘Psychological Bulletin‘ titulado ‘The Mean IQ of Americans: Massive Gains 1932 to 1978’, en el que describía el incremento gradual en el coeficiente intelectual tanto en Estados Unidos como en otros países alrededor del mundo.

Sin embargo, ahora los científicos han registrado una curva a la inversa: más y más estudios muestran que desde 1970, el nivel de CI en algunos países de Occidente ha empezado a caer de forma gradual.

Peor educación

Los científicos que han elaborado el estudio aseguran que la disminución se debe a una diferencia en la técnica de enseñanza en las escuelas de los idiomas y las matemáticas. Sin embargo, apuntan que también podría deberse al incremento del tiempo que la gente emplea en dispositivos tecnológicos en lugar de leer libros.

Los autores del estudio, Ole Rogeburg y Bernt Bratsberg, del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch en Oslo, descubrieron que los CI de los hombres noruegos son inferiores a las puntuaciones de sus padres cuando tenían la misma edad.

La caída en las puntuaciones marca el final de una tendencia conocida como el efecto Flynn

Los expertos lo analizaron a través de una prueba de cociente intelectual estándar a más de 730.000 hombres, que dieron al servicio nacional entre 1970 y 2009.

Stuart Ritchie, un psicólogo de la Universidad de Edimburgo que no participó en la investigación, dijo a ‘Times’ que “esta es la evidencia más convincente de una reversión del efecto Flynn”.

Los niveles de CI, no obstante, podrían haber disminuido desde el cambio de milenio, de acuerdo con estudios previos. Dos investigaciones sugirieron que la caída fue de entre 2,5 y 4,3 puntos cada diez años.

Recientemente, un sociólogo ruso de la Universidad Nacional Superior de Economía de Moscú se percató de que en los últimos años el lenguaje de los usuarios de la red social Vkontakte (el Facebook ruso) se volvió más complejo. El experto llamó a esto ‘efecto Flynn digital’.

Fuente: elconfidencial.com