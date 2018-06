Por qué los bancos más rentables se encuentran en la India y qué significa para la economía mundial

La decisión del ex gobernador del banco central, Raghuram Rajan, de crear nuevos bancos por primera vez en más de una década ha producido dos nuevos prestamistas de los que los inversores son optimistas. La firma de inversión estatal de Singapur Temasek Holdings Pte compró alrededor del 5 por ciento de AU Small Finance Bank Ltd. por USD 147 millones este mes y Goldman Sachs Group Inn. inició este mes la cobertura de Bandhan Bank Ltd. con una compra.