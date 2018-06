“Puede no gustarles lo que hago, pero no ameritaba tanta bronca”

Transmisión en Bolivia: El presentador del Mundial 2018 fue blanco de duras críticas en las redes sociales por su forma de relatar los partidos.

Valenzuela dice que permanecerá hasta el final del Mundial. Foto:facebook

“Puede no gustarles lo que hago, pero no ameritaba tanta rabia y tanta bronca, eso me sorprende”, así respondió el periodista deportivo Asbel Valenzuela a las críticas en su contra que aparecieron en las redes sociales desde que arrancó el Mundial de Rusia 2018.

El presentador de televisión no se siente afectado. Dice que está fortalecido porque hay gente que lo respalda. Desde el jueves anterior, las redes sociales se inundaron con cuestionamientos en contra del trabajo del presentador y del pedido para que retorne a las pantallas el comentarista deportivo Fermín Zabala.

Desde Santa Cruz, donde permanecerá hasta que termine el Mundial (15 de julio), el periodista paceño atendió cordialmente a Página Siete.

“Pienso que es legítima la posición, en el sentido del gusto de cualquier persona sobre qué elegir. Lo que siempre me llamó la atención es la poca madurez de la sociedad. No por la maldad, porque más allá que son posturas intransigentes, sin argumentos, toda esta situación nos desnuda como sociedad inmadura para debatir”, resaltó Valenzuela, quien lleva 24 de sus 39 años en el oficio de periodista deportivo.

En las redes sociales, los internautas expresaron su molestia por el relato del periodista mediante memes, videos y fotos.

“Es parte del negocio, no tengo ningún problema en aceptar y corregir. Debo escuchar porque me debo a la gente. Hay cosas que son mías, que me identifican, y que no puedo cambiar simplemente por agradar a las personas. Tratar de transformarse a uno es casi imposible. Es como si a una persona le diga que no me gusta su forma de vestir, de hablar… ¿Cómo tendría que hablar? No llego a entender. La gente no me conoce, no sabe el timbre de mi voz. La gente que me conoce sabe que soy así. Es muy difícil tratar de complacer a todos”, resaltó el comunicador que comenzó a ser periodista a sus 14 años.

Valenzuela trabaja desde hace 12 años en la Red Uno. Forma parte del equipo de transmisión que también reúne a especialistas del área deportiva de Unitel.

El periodista no se siente afectado pese a los “insultos”, que llegan a extremos. “Llegan a los niveles de amenazas y demás. Lamento que esto se haya convertido en un tema nacional. Esto me lleva a la reflexión para ver que hay mucha gente que se escuda, que es cobarde, porque abrió páginas con el exclusivo afán de hacerme daño. No entiendo. No sé el daño que les esté causando. No es una queja, sé que es parte del negocio”, añadió.

“Todo esto me fortalece mucho. Cumpliré 24 años en hacer periodismo deportivo. A estas alturas, a mis 39 años, yo comencé a mis 14, no puedo cambiar lo mío. Siempre fui así. Trabajé en ATB, TV Boliviana, PAT, RTP y ahora en Red Uno, donde estoy 12 años, nada es casualidad. Lo importante es qué situaciones así te permiten visualizar. Somos un país tremendamente futbolero porque un tema de fútbol puede ser debate nacional. Sirve para visualizar la importancia del deporte como tal. Habría que darle más importancia al deporte. Saco situaciones positivas de una situación así”.

Antes de concluir, Valenzuela afirmó que los que lo critican “lo hacen en la razón del momento, del calor de la situación, es muy fácil prenderse a una ola. El jueves comenzó el Mundial, el viernes explotó todo, pero el sábado y desde el domingo comencé a recibir mensajes de la gente que se cuestionaba por qué me criticaba. La gente comenzó a preguntarme cómo estoy, si estoy bien. Ahora los mensajes son de empatía, me preguntan si todo esto no me dañó. Si sigo trabajando. Se formó un entuerto que no tiene sentido. No dañé a alguien. Puede no gustarte lo que hago, pero no ameritaba tanta rabia y tanta bronca, eso me sorprende” dijo el presentador.

“La gente que me conoce o me sigue fue muy pasiva para ver a dónde llevaba todo esto. Tengo muestras de apoyo”. Página Siete intentó comunicarse con Fermín Zabala, pero el periodista no contestó las llamadas y después apagó el teléfono celular.

Página Siete / La Paz