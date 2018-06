¿Qué le da Maradona en secreto a un aficionado a través de un apretón de manos?

Un video difundido este miércoles por un usuario de Twitter recoge el momento en el que el exfutbolista argentino Diego Maradona parece darle algo a un hincha desde su tribuna VIP durante el Argentina-Nigeria del pasado martes. El video se ha viralizado entre los internautas con cerca de 59.000 ‘likes’ y más de 35.000 retuits.

En el video se aprecia cómo Maradona se da un apretón de manos a un aficionado desde su palco VIP pasándole algo oculto en la palma de la mano, después de lo cual apunta con su dedo una multitud y se señala el pecho.

Algunos usuarios sugieren que el exfutbolista pudo haber entregado una “sustancia ilícita”, mientras que el propio usuario ironiza con la idea de que Maradona, probablemente, no esté contento cuando el video salga a la luz. Sin embargo, no se sabe exactamente qué es lo que ocultaba el exjugador en la mano.

Nothing to see here just Maradona dealing drugs! pic.twitter.com/pcZt9sSma5

— Ronan (@ronanOreilly38) 27 de junio de 2018