Quiborax: Mesa pide rechazo a proposición acusatoria en su contra

COMPARECIÓ EN LA FISCALÍA GENERAL DE BOLIVIA, EN CIUDAD DE SUCRE.

Carlos Mesa frente a la comisión de la Fiscalía.

El ex presidente Carlos Mesa se presentó la mañana de este martes a la Fiscalía General del Estado para prestar su declaración en el marco de la investigación del Caso Quiborax y reiteró su pedido de rechazo a la proposición acusatoria en su contra.

La Procuraduría del Estado pide un juicio de responsabilidades en contra del también vocero marítimo, acusándolo de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la reversión de concesiones de la minera Quiborax y su expulsión del país.

Tras más de una hora de comparecer ante la comisión de fiscales encabezados por el fiscal general Ramiro Guerrero, Mesa reiteró que la Fiscalía debía rechazar la proposición acusatoria en su contra y al contrario abrir investigación contra los cuatro funcionarios que él denunció ayer (al ex ministro de Defensa Legal del Estado, ex procurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce; al actual procurador Pablo Menacho; a la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi y al ministro de Minería, César Navarro) por la “pésima defensa” de los intereses del Estado y el pago de $us 42 millones a Quiborax cuando en una fase de negociación amistosa el Estado pudo zanjar el conflicto con el pago de sólo $us 3 milloness

Mesa pidió tomar una definición si sigue la acusación de Pablo Menacho o la rechaza para abrir la otra denuncia que presentó ayer contra él y otras autoridades, quienes según el ex Mandatario, tendrían la responsabilidad directa en esta demanda.

“En mi respuesta al fiscal le dije que no me consideraba en mi convicción una persona sujeta de una acusación que fuera justa por parte de la procuraduría”, dijo Mesa.

Después de su declaración, el vocero marítimo se dirigió a la plaza 25 de Mayo arropado por un grupo de simpatizantes que gritaban: “se nota, se siente, Mesa Presidente”.

Correo del Sur Digital / Sucre