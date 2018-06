Quiborax: Procurador dice que la denuncia de Mesa es “incoherente” y que busca desviar la atención

El produrador General del Estado, Pablo Menacho. ABI/Archivo

El procurador del estado, Pablo Menacho, señaló que el memorial presentado por Carlos Mesa ante la Fiscalía es “incoherente” y lo acusó de buscar desviar la atención sobre su rol en el caso Quiborax.

“El memorial de Carlos Mesa es tan incoherente como sus tuits: se queja que no se haya pagado el 2008 (cuando habían un proceso penal en curso) y se queja que se pague ahora que lo ordena un Laudo (sentencia internacional) bajo Convenio de Washington”, señaló Menacho a través de su cuenta de Twitter, minutos después de que Mesa presentó una denuncia en su contra y de otras autoridades por el mismo caso.

Además, el Procurador señaló que el Laudo de caso “señala claramente” que el Estado boliviano fue condenado a un pago de indemnización porque “la revocatoria no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana”.

“Es decir, porque Mesa no cumplió Ley 2564 y emitió ilegal DS 27589”, dijo.

Además, descartó que en el caso haya habido una acción conjunta entre Mesa y el también ex mandatario Eduardo Rodríguez Veltzé.

“Como el propio Laudo señala no hubo acción “conjunta” o “combinada” entre Mesa y Rodríguez Veltzé. Este último derogó el Decreto 27589 de Mesa por ilegal”, sentenció.

Esta tarde, el ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, -junto a ex ministros de su gestión- presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia por delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce, y Minería, César Navarro; del procurador general del Estado, Pablo Menacho; y de la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi, por el caso Quiborax.

Oxigeno / Correo del Sur Digital