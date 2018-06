Quién es Zabivaka, la mascota del Mundial 2018

añana se inaugurará el Mundial Rusia 2018 en el Estadio Luzhniki de Moscú con una gran fiesta de apertura y el duelo entre el local Rusia y Arabia Saudita por el Grupo A. Allí dirá presente Zabivaka, la mascota de la Copa del Mundo que animará y festejará con los hinchas que estarán en cada partido.

¿Quién es Zabivaka? Se trata de un lobo creado por la joven rusa Ekaterina Bocharova. La FIFA lo eligió a través de un concurso en 2016 en el que hubo más de un millón de votos y miles de diseños que pretendían ser la imagen de la cita máxima del fútbol mundial: la imagen de la estudiante de diseño gráfico ganó con el 53% de los votos, superando así a un tigre siberiano (27%) y a un gato (20%).

El lobo Zabivaka ganó con el 57% de los votos en 2016 Fuente: AFP

Vistiendo anteojos deportivos naranja y los colores de la selección rusa en su uniforme (blanco, azul y rojo), su nombre significa “pequeño goleador” y, según las características que compartió la FIFA, se destaca por ser encantador, seguro de sí mismo y sociable y por siempre haber soñado con ser una estrella de fútbol, su gran pasatiempo. Además, siempre juega con deportividad, valorando a sus compañeros y respetando a sus adversarios, por lo que todo el mundo disfruta de su compañía, siendo el más divertido del equipo.

“Su rol irá mucho más allá de su popularidad entre los espectadores. Nuestra mascota debe inspirar a los aficionados, provocando que cada vez más personas se relacionen con el fútbol e invitándolos a los estadios para que puedan crear recuerdos memorables. Millones de rusos tomaron parte de la votación del lobo, y esto significa que Zabivaka hará un gran trabajo representando a nuestro país en el mundo”, dijo Vitaly Mutko, presidente del Comité Organizador Local.

Para Ekaterina, quien reside en la ciudad de Strezhevoy, ubicada a unos 3500 kilómetros de Moscú en la fría Siberia, y estudia en la Universidad de Tomsk, su perro fue la gran inspiración: “Cuando supe del concurso, comprendí que se me presentaba una oportunidad excelente de hacer algo no sólo para mí misma, sino también para el gran público. Decidí que un lobo sería perfecto como mascota. Me encantan los perros y tengo un terrier airedale que se llama Tyson. Él me sirvió de inspiración”.

