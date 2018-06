Rafael Quispe: Si Samuel Doria Medina me pide la diputación, me voy

“Si Samuel Doria Medina me pide la diputación , me voy y se lo dejo, no me agarro de la diputación para luchar contra los corruptos”, expresó Rafael Quispe este sábado a radio Fides en respuesta a los anuncios de los legisladores de Unidad Nacional (UN), quienes sostuvieron que su colega sería alejado de la agrupación.

Después agregó: “lamento que los diputados de UN no comprendan mi tarea de fiscalización y prefieran defender la corrupción. La gente me voto para investigar y castigar a los corruptos y eso hago y haré de diputado o de donde este”.

Después de la denuncia a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, varios de los colegas de oposición lo cuestionaron y hasta lo acusaron de ser funcional al Movimiento al Socialismo (MAS), por iniciar el proceso judicial contra la autoridad alteña.

Quispe dijo “no soy militante de UN fui como diputado en un acuerdo político con Samuel Doria Medina y si me voy se rompe el acuerdo, pero veré la manera de continuar con mi tarea de luchar contra la corrupción”.

Fuente: http://radiofides.com