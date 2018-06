Rector de la UPEA culpa a infiltrados de generar violencia y anuncia más movilización en La Paz

Nogales afirmó que aquellas personas que fueron vistas lanzando bombas molotov y otros explosivos no pertenecen a la UPEA y que se trata de infiltrados que pretenden generar disturbios entre estudiantes y policías.

Rector de la UPEA culpó a infiltrados en sus movilizaciones por los enfrentamientos con la Policía

Conflicto UPEA. Foto: Luis G. Opticus

La Paz, 14 de junio (ANF).- El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Ricardo Nogales, denunció que fueron infiltrados los que provocaron las confrontaciones violentas con la policía en esta jornada y que trajeron como consecuencia la detención de 11 estudiantes y un vehículo oficial de la casa superior de estudios.

Nogales afirmó que aquellas personas que fueron vistas lanzando bombas molotov y otros explosivos no pertenecen a la UPEA y que se trata de infiltrados que pretenden generar disturbios entre estudiantes y policías.

“Hemos visto que en las cámaras que no son estudiantes del a UPEA; ya se están viralizando de que en las marchas tienen que estar con sus matriculas para que no se incruste gente que quiere que no peleemos entre la universidad y el gobierno, hay gente infiltrada seguramente con afanes políticos”, dijo el rector.

La autoridad lamentó que la jornada de este jueves haya sido tan violenta y denunció persecución hacia su persona.

“Han debido ver como en los medios de comunicación y el whatsapp, de que yo había renunciado que nunca he renunciado pero esto tiene doble sentido parece que hubiera persecución hacia mi persona y también denuncio que cualquier cosa que me pasara son responsables los que han hecho los memes y también el gobierno nacional”, expresó.

Diálogo

Respecto al tema de diálogo Nogales dijo que se está analizando la convocatoria del gobierno a reinstalar las mesas de negociación pero que esto depende de todos los estamentos que conforman la universidad incluyendo a quienes se encuentran en huelga de hambre.

Reiteró que la propuesta de 70 millones de presupuesto no es sostenible, pero que en búsqueda de diálogo ya se enviaron dos notas a autoridades gubernamentales.

“Esta mañana nos han enviado una nota (los del gobierno), pero con condiciones y no puede ser con condiciones, de que se abre el dialogo y se detienen las movilizaciones ya que hay una resolución de que tiene que estar movilizado hasta que se resuelva el problema”.

Estudiantes y autoridades de la UPEA protestan en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y denunciaron que todavía no se conoce bajo que acusación fueron detenidos los 10 universitarios y que desconocen en qué estado se encuentran los mismos.

UPEA culpa a “infiltrados” de generar violencia y anuncia más movilización

Rechaza condicionamiento para el diálogo

Rector Nogales dio conferencia de prensa la noche de este jueves. Foto: captura de pantalla.

La Paz / Erbol.– El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, afirmó la noche de este jueves que la violencia registrada en las movilizaciones de estudiantes fueron causadas por “infiltrados” y manifestó que la Universidad pretende dialogar, pero rechaza las condición que puso el presidente del Senado.

Al medio día, marchistas de la UPEA llegaron a alrededores de la plaza Murillo, donde se desató en enfrentamiento. Los jóvenes atacaron con bombas Molotov, petardos y otros objetos a los uniformados que respondieron con gases y carro Neptuno.

El Rector afirmó que, de acuerdo a lo que se observó en videos del enfrentamiento, “eran gente infiltrada los que han ocasionado eso”. Dijo que pedirá las imágenes para verificar aquello.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, ofreció a la UPEA volver al diálogo con la condición de que se suspendan las movilizaciones. Planteó consolidar un incremento de 70 millones de bolivianos a su presupuesto mediante una ley corta.

El Rector dijo “no podemos aceptar condiciones”. Indicó que la decisión de la Universidad es continuar con las medidas de presión aunque se realice un diálogo. Recordó que el año pasado, la UPEA aceptó suspender las marchas y no pudo lograr un resultado óptimo en negociaciones con el Gobierno.

Agregó que los 70 millones de bolivianos no garantizan sostenibilidad en el tiempo. La UPEA señala que su déficit sólo para este 2018 es de 152 millones de bolivianos.

Habrá marcha el viernes

Nogales informó que la UPEA está convocando a una nueva movilización para este viernes a las 8.30. La concentración, al igual que días anteriores, será en la Plaza San Francisco.