Revelan que 14 policías participaron en el conflicto donde fue asesinado Jonathan

A la fecha declararon solo ocho policías de los cuales se desconoce su identidad y su versión porque la Fiscalía declaró en reserva el caso.

Detención del suboficial implicado en la muerte de Jonathan. Foto: ANF

La Paz, 20 de junio (ANF).- La abogada Paola Barriga reveló que según el cuaderno de investigaciones del Ministerio Público 14 efectivos policiales estuvieron en el lugar de conflicto donde murió el universitario Jonathan Quispe tras ser impactado por una canica disparada por un arma el pasado 24 de mayo en la ciudad de El Alto.

Anteriormente, el Ministerio de Gobierno presentó al subteniente Cristian Casanova como autor de disparar una canica con su arma a la humanidad de Jonathan.

Inicialmente se informó que el día del hecho Casanova estuvo acompañado por nueve uniformados que iban a bordo de cinco motocicletas, dos en cada moto, quienes dispersaron a un grupo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que marchaban por las calles exigiendo mayor presupuesto.

De todos ellos Casanova fue encarcelado en el penal de San Pedro, mientras que otros ocho declararon en calidad de testigos y se desconoce la participación del décimo efectivo.

Barriga, abogada de los familiares de Jonathan, dijo que según fotografías colectadas por el Ministerio Público serían 14 los policías que estuvieron presentes en inmediaciones del lugar donde falleció el universitario.

“Entendemos que habrían sido más de cinco motos, son siete de acuerdo al último informe (…) No estaríamos hablando de nueve (policías implicados). De acuerdo a las fotografías que hemos podido advertir, en el mismo cuaderno de investigaciones, son siete motocicletas entonces cada moto estaba compuesta por dos personas”, informó la jurista.

Barriga pidió a la Policía dar la lista de estas 14 personas para que digan lo que saben o vieron el día del hecho. Dijo que se apersonará a la Fiscalía para que le entreguen las declaraciones que emitieron ocho efectivos del orden.

Para la abogada no esta clara la vinculación de Casanova en el caso porque no existen pruebas objetivas que demuestren la participación del policía en el asesinato de Jonathan, por eso aún no presenta la querella contra el sindicado.

La abogada Barriga no cree que solo Casanova portaba canicas aquel día, por eso pidió a las autoridades del Ministerio Público dar no solo con los autores materiales e intelectuales del caso sino también con los cómplices y encubridores.

