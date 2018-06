Ricardo Gareca criticó al VAR y repasó las claves para ganarle a Francia

PAOLO GUERRERO Y EL EQUIPO DE PERÚ

Gareca todavía no definió la alineación titular y anunció que esperará hasta última hora por la recuperación de dos piezas claves como Renato Tapia y André Carrillo. Además, no descartó incluir a dos de sus figuras destacadas como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. “Paolo fue el último que se incorporó pero está muy bien. No vi diferencias en el equipo cuando faltó y cuando estuvo. Perú siempre fue protagonista e intentó siempre. Lo más importante que tiene es el equipo y eso nos trajo hasta acá”, remarcó el técnico argentino.