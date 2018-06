Ricardo Pedriel comenzará a hacer fútbol el 1 de julio

El delantero y uno de los goleadores de Wilstermann, Ricardo Pedriel, podrá volver a tocar el balón a inicio del próximo mes, informó el traumatólogo del club aviador, Alex Antezana.

El atacante aviador fue operado el 28 de mayo pasado de la rodilla izquierda por una lesión condral y edema óseo a nivel del cóndilo del fémur.

La “Chacha” estuvo casi un mes jugando con dolor en la rodilla izquierda, luego de que sufriera una lesión durante un entrenamiento. Los galenos hicieron lo posible para que llegara a las finales del torneo Apertura, pero al final no jugó porque el tratamiento no dio resultado.

Antezana compartió ayer un video de los trabajos físicos que realiza Pedriel, en los que se lo ve en una bicicleta. “PRGF intraóseo e intrarticular, evolución cuatro semanas poscirugía. Falta poco, Ricardo, para que vuelvas al fútbol”, señala Antezana en el video.

Después de tres semanas y media de la operación, el futbolista volvió a realizar movimientos físicos con la rodilla, sin presentar molestias.

El PRGF o plasma autólogo rico en factores de crecimiento (del inglés plasma rich in growth factors) es un tratamiento innovador que implementa Antezana en el club aviador y que permite una rápida recuperación.

Pedriel fue pieza fundamental en Wilstermann para que lograra el título de la primera división, y pretende volver a serlo una vez que vuelva al campo de juego.

Antezana explicó que Pedriel “estará listo para jugar la Copa Sudamericana”.

Wilstermann debutará en la Copa Sudamericana 2018 el próximo jueves 19 de julio ante el club ecuatoriano Deportivo Cuenca.

Para esa fecha, si todo sale como se espera, Pedriel ya tendrá al menos tres semanas de trabajo con balón y estará listo para jugar.

Si por alguna razón el atacante no debutara en el partido de ida, lo más seguro es que esté listo jugar en la vuelta el 31 de julio, en Cochabamba.

Pretemporada

Entre tanto, el plantel de Wilstermann volverá a los entrenamientos el próximo miércoles 27 de junio.

El equipo obtuvo una licencia al día siguiente de haber conseguido el primer título de la División Profesional del Fútbol Boliviano. La mayoría salió del país para pasar sus vacaciones.

Todos los jugadores fueron convocados por el técnico aviador, Álvaro Peña, para el 27 de junio, fecha para la que todos los integrantes del primer plantel deben regresar.

También se conoció que ninguno de los jugadores terminó su contrato. La mayoría tiene un vínculo con el club aviador hasta fin de año, aunque unos cuantos estarán con Wilstermann por varios años más.

PIDEN ENTRENAR EN EL FÉLIX CAPRILES

La dirigencia de Wilstermann envió una nota a la Gobernación la semana pasada solicitando autorización para entrenar en el estadio Félix Capriles, con miras a los partidos de la Copa Sudamericana.

Renán Quiroga, secretario general aviador, explicó que aún no tienen una respuesta a esa solicitud ni tampoco saben si para la Copa Sudamericana ya podrán hacer uso del estadio, debido a que el escenario aún está en administración por el Codesur, por los Juegos Suramericanos.

CONVOCAN A ASAMBLEA PARA EL 27 DE JUNIO

El actual directorio del club Wilstermann convocó a la Asamblea Extraordinaria de Socios para el próximo miércoles 27 de junio a las 18:30, en el Coliseo Alemán Santa María.

En dicha asamblea, el directorio presentará los informes económico y de gestión (deportivo-institucional), además de realizar un análisis del proceso electoral.

Precisamente sobre este último punto, ayer en conferencia de prensa los miembros del frente “Rojo de corazón”, con César Salinas como titular, mostraron su preocupación porque el directorio del club aviador canceló la asamblea para la elección del comité electoral.

Al respecto, Renán Quiroga, secretario general de Wilstermann, explicó que los nuevos estatutos que tiene la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) rigen otro tipo de normativa para la elección de los directorios de los clubes. “La FBF nos ha pasado una nota en la que nos dicen que para llamar a elecciones deben tomar en cuenta al comité electoral de la federación, para que ellos supervisen el proceso electoral”, dijo Quiroga, a tiempo de explicar que, al no existir la reglamentación de la normativa, no se puede hacer nada aún, motivo por el que no se llevaron adelante los comicios.

Sin embargo, Salinas aseguró que desde la federación no les informaron que no hubo alguna nota. “Esto nos parece desde todo punto de vista irresponsable”, dijo el aspirante a la presidencia del club.