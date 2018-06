Rivero dice que respeta la jerarquía de los expresidentes en caso carretera Roboré – El Carmen

Susana Rivero. Foto Ilustrativa: Elpaísonline

La Paz, 7 de junio (ANF).- La diputada Susana Rivero que preside la comisión oficialista conformada por la Asamblea Legislativa para investigar el caso de sobornos en la carreta Roboré – El Carmen, afirmó hoy que respeta la jerarquía de los expresidentes investigados (Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez) y que se evalúa la forma en la que declararán los mismos.

“Yo soy institucionalista, yo respeto la jerarquía de las personas investigadas en este momento, a quienes vamos a convocar, porque realizamos un trabajo serio (…) mi posición personal en un principio era no convocar a los exmandatarios por su jerarquía porque puede perfectamente tomar declaraciones por comisión pero lo voy a dejar a consideración de los demás miembros de la comisión”, afirmó Rivero.

La diputada enfatizó que los expresidentes son “objeto de investigación” y que tan solo se evalúa la forma en que los investigados harán la declaración lo que nos exonera de dicha investigación.

Por otra parte Rivero descalificó el accionar de la comisión opositora y se abstuvo de emitir algún criterio ante la consulta de la decisión de Rodríguez Veltzé de comparecer ante la comisión opositora.

“Yo no sé que hará el grupo opositor no entiendo que investiga, no entiendo sobre que trabaja, entiendo que ni documentos oficiales tienen pero nosotros estamos trabajando de manera muy seria lo que anunciamos, lo anunciamos lo anunciamos con documentos respaldatorios probados”, dijo.

Indicó que ya fue comprobado que la adjudicación de la construcción de la carreta Roboré El Carmen se realizó en el gobierno de Carlos Mesa y que está en proceso de investigación cual fue el grado de responsabilidad del gobierno de Rodríguez Veltzé, con este motivo anunció la presentación de la segunda parte del caso de sobornos que fueron hechos por la empresa Camargo Correa para obtener dicha licitación.

Explicó que el documento de la policía brasileña (informe Castillos de Arena) es ambiguo en cuanto a las referencias y que solo da como pistas iniciales de las personas que habrían sido sobornadas.

“El documento de la policía brasileña tiene que ser verificada en Bolivia en su integridad porque no nos da nombres completos nos da referencias, nos da iniciales, somos nosotros los que tenemos que encontrar esos sobornados” enfatizó.