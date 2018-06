Samuel Doria Medina advierte que está en marcha un golpe de Estado en la Alcaldía de El Alto

Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, advirtió en conferencia de prensa que “el Movimiento al Socialismo está articulando a los jueces y a distintos rivales de la Alcaldesa Soledad Chapetón para realizar un golpe de Estado en la Alcaldía de El Alto, como ya ha hecho en Quillacollo y otros sitios”.

El político explicó que existen indicios de que mañana, en una audiencia de un juicio penal iniciado hace un tiempo en contra de la Alcaldesa Soledad, se detendrá a esta autoridad, de lo cual está pendiente una alianza de fuerzas políticas contrarias a Chapetón, que entonces intentará apartarla del cargo para el que fuera elegida por el pueblo alteño en 2015.

“Acudiremos a todas las instancias legales, nacionales e internacionales, y a la movilización popular para oponernos a este abuso en contra de una mujer joven que ganó las elecciones con una amplia mayoría, y que ahora es perseguida por una alianza formada por dos grupos: quienes desean sancionarla por su posición política, y ciertos personajes dentro del Concejo Municipal que quieren aprovecharse de la situación para obtener beneficios personales”, dijo Doria Medina. “El golpe es una respuesta al apoyo de Sole a las demandas de los universitarios alteños y a sus esfuerzos como Alcaldesa en contra de los grupos corporativos maleados y prepotentes que manejaban El Alto bajo el MAS”, añadió.

De qué se trata el caso

-El juicio contra Sole no es por corrupción. Se trata de una vieja disputa entre un particular y la Alcaldía por un terreno de 1500 metros cuadrados usado por una gasolinera. Sole procedió a la rezonificación del barrio sin incluir el terreno, porque la disputa civil sobre el mismo está vigente y los vecinos no pidieron que fuera incluido. Esto dio lugar a un proceso judicial contra Sole, como los muchos que hay en contra de las autoridades ejecutivas de los distintos niveles de gobierno.

El mismo fue planteado por el diputado Rafael Quispe. Es un proceso sin sentido, ya que la rezonificación no inhibe al municipio de seguir demandando, como está haciendo, por la reposición de este terreno a su propiedad.

-El nuevo presidente del Concejo se sumó al juicio por oportunismo político. Unidad Nacional espera que el concejal Fernández recapacite y cumpla sus obligaciones institucionales y éticas, y que no pretenda aprovechar la crisis para “golpear” a Sole.

Fuente: Prensa Unidad Nacional