Sandra Bullock, del infierno personal a la resurrección artística

Sandra Bullock, de gira promocional con su nueva película. (Getty)

Con el equipo de ‘Ocean’s 8’, en su estreno en Nueva York. (Gtres)

Ahora Sandra Bullock ha vuelto con fuerza gracias al taquillazo de ‘Ocean’s 8’, que supone la continuación de la saga ‘Ocean’s 12’, pero en este caso con un casting femenino, en el que destacan Cate Blanchett, Helena Bonham-Carter, Rihanna y Anne Hathaway. Supone la resurrección para el séptimo arte de la actriz, que en distintos momentos de su carrera estuvo a punto de tirar la toalla. Sobre todo cuando sintió que le estaban dando un trato distinto por ser mujer y no le llegaban las mismas oportunidades que a los hombres.Sexismo en estado puro.

“Mi madre me educó diciendo: ‘No necesitas casarte, fórjate tu propio camino, gana tu dinero y sé tú misma’. Y salí al mundo pensando que no había disparidad, que todo el mundo era igual y que podía hacer las mismas cosas que un hombre”, ha declarado al periódico ‘USA Today’. Fue más adelante en su carrera cuando tuvo una especie de revelación que lo cambió todo: “¡Oh, Dios mío’, me tratan así porque tengo una vagina. Fue duro para mí porque he caminado toda la vida con anteojeras y llegó un momento que me sentí menos por ser una mujer. Y fue una píldora difícil de tragar. Tenía mucha tristeza y pensé que tenía que salir de ahí en ese momento”.

Sandra Bullock ganó el Oscar en 2010. (Gtres)

Afortunadamente para sus fans, se lo pensó mejor y siguió adelante. A sus 53 años, es una mujer nueva después del vaparapalo que supuso su mediática separación, después de que ese marido que su madre le había dicho que no necesitaba, Jesse James, le fuera infiel. La intérprete de ‘Gravity’ estaba perdidamente enamorada del tatuadísimo fabricante de motos, que ya tenía tres hijos de relaciones anteriores y que ella había acogido como propios. Parecía un cuento de hadas, pero cuando se encontraba en plena gira promocional de la película que le iba a dar el Oscar, canceló todos sus compromisos alegando motivos personales. Entonces solicitó el divorcio, siete años después de que empezara su relación, en 2003. Año, por cierto, en el que la revista ‘People’ incluyó al motero en la lista de hombres más sexis del planeta.

La nueva vida de su exmarido

A Sandra le costó mucho recuperarse de esta situación, porque su marido ‘malote’, poco después de pedir perdón públicamente a su mujer, anunció que se casaba con la tatuadora Kay Von D, con quien, a juzgar por los acontecimientos, tenía poco más en común que los tatuajes, porque apenas estuvieron unos meses juntos. En 2013, contrajo matrimonio por cuarta vez con la piloto de carreras Alexis Dejoria, con quien, según manifestó en una entrevista el año pasado, ha encontrado el amor de verdad, no sin antes calificar de errores sus relaciones anteriores. Y no sin aseverar que tanto hombres como mujeres son infieles, lo que daba pie a la interpretación de que Sandra también habría tenido algún desliz. Tiró la piedra y escondió la mano…

Con este panorama, es normal que la actriz estadounidense decidiera centrarse en sus dos hijos: a Louis, que tenía tres meses y medio, lo adoptó en enero de 2010 (ella creía entonces que Jesse James iba a ser un buen padre para el pequeño) y Laia, que ya tiene cinco años. Ha sido ahora en plena promoción de su última película cuando la actriz se ha sincerado sobre lo que la llevó a adoptar una segunda vez, algo que se estaba planteando, pero no tenía del todo claro: “Entonces pasó lo del huracán Katrina, que tuvo lugar en Nueva Orleans, y algo me dijo: ‘Mi hijo está ahí’. Fue muy raro”.

Con su exmarido, Jesse James. (Gtres)

Para Sandra hay un antes y un después en su vida después de la maternidad, como ha reconocido estos días: “Miras hacia atrás y piensas que has llevado una buena vida, pero una vez que tienes niños te dices que tu vida no era nada hasta que aparecieron. Todo había sido literalmente una pérdida de tiempo y ahora sé lo que es la vida gracias a ellos. Me siento bendecida”.

Sus hijos han sido un bálsamo para la actriz, como también lo ha sido su actual pareja, Bryan Randall, quien la está acompañando en la promoción de ‘Ocean’s 8’, eso sí, en un discreto segundo plano. Por cierto, que desde hace un tiempo hay rumores de que se habrían casado en secreto y el hecho de que él luzca un anillo ha vuelto a interpretarse como un indicio que lo confirmaría.

Con su hija y su novio, Bryan Randall. (Gtres)

La pareja lleva una vida tan discreta que no se sabe demasiado de este hombre nacido en Portland hace 52 años, padre de un hijo, Skylar Staten Randall, de una relación anterior. Durante una época trabajó como modelo y protagonizó diversos editoriales de moda. Tiene una empresa de fotografía especializada en niños y se conocieron cuando Sandra le contrató para que hiciera fotografías del cumpleaños de su hijo. Su relación se confirmó en septiembre de 2015, pero ya llevaban varios meses juntos.

Fuente: elconfidencial.com