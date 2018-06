Sanguinetti dará prioridad a su contrato

El argentino quiere cumplir su contrato con los santos hasta diciembre. Sostuvo que la única forma de salir es que un club pague la cláusula de rescisión.

El volante argentino, Javier Sanguinetti, manifestó su intención de respetar el contrato que tiene con San José hasta diciembre, pero sin descartar la posibilidad de salir a un club del exterior si se cumple con el pago de la cláusula de rescisión. El jugador es pretendido por clubes del exterior pero Sanguinetti transmitió que se siente cómodo y a gusto con los torneos que jugó en la ‘V’ azulada.

“He tenido chances concretas de irme al exterior, pero sino aportan con la cláusula, no quisiera irme de otra manera. Además me ha ido bien y me han tratado bien (en Oruro)”, manifestó al programa local, Deportes en Acción.

El jugador se encuentra descansando en Buenos Aires, aprovechando el receso por el Mundial de Rusia 2018. En la mente de Sanguinetti está el trabajo con San José y esperar a que se cumplan con las deudas que tiene la dirigencia.

“Tengo una clausula, más allá de la incomodidad que tenemos con el tema de las deudas, quiero priorizar el contrato; estoy bien (en Oruro), cómodo aunque también molesto, y se lo he manifestó al presidente (Wilson Martínez), de la incomodidad de venir sin cobrar, más aún si uno es extranjero”, subrayó Sanguinetti.

Los santos tienen planificado retornar al trabajo el martes 3 de julio. ¿Estará Sanguinetti en el primer día?, “dependerá del cumplimiento que se me haga”, manifestó.

Fuente: diez.bo