Se “deshacen de lo viejo” en San Juan: embutidos y chorizos, en mal estado

En los operativos del Plan San Juan se decomisaron más de media tonelada de productos cárnicos ilegales o vencidos. Funcionarios piden que se respete la norma y los vendedores que se haga lo mismo con su negocio

Álvaro Rosales Melgar

Desde que tiene uso de razón Ricardo Rodríguez celebra la fiesta de San Juan en familia. Hoy, con 47 años, no es la excepción. Recorre uno de los pasillos de los locales que expenden alimentos en el mercado Los Pozos con una lista de compras en la mano. Ya está casi todo listo, solo faltan los chorizos y “pan para los panchitos de los muchachos”, los platos fuertes de la que antaño era llamada la noche más fría del año.

¿Qué cambió desde aquel entonces? Rodríguez señala que las fogatas en los hogares pasaron a la historia, esas donde se quemaban muebles y cosas viejas de madera que se hacían cachivachis a lo largo del año, con el símbolo de deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo, al igual que otras tradiciones que ahora son parte del recuerdo de las viejas generaciones. Sin embargo, este vecino asegura que la esencia familiar se mantiene y a falta de hogueras buenas son las parrillas.

Mientras este vecino revivía en su memoria estas costumbres, en un pasillo paralelo del centro de abastecimiento funcionarios públicos y vendedores de productos cárnicos intercambiaban voces, algunas subidas de tono, ante los controles sobre posibles productos ilegales o en mal estado. Estos últimos se resistían al decomiso.

“Déjennos vender”, “siempre nos hacen lo mismo”, “¿por qué vienen a controlarnos a nosotros y no van a las fábricas?”, “nosotros perdemos (dinero) y los fabricantes no”, reclamaban los vendedores ante los controles de no más de una decena de funcionarios municipales y la mirada de otros 35 acompañantes (contados) de chaleco naranja que responden a la Secretaría de Empresas Municipales (SEM), al igual que 30 guardias de la comuna cruceña.

Esta cantidad de funcionarios consiguió decomisar 230 kilos de productos en mal estado (200 de ellos solo chorizos) en los centrales de La Ramada y Los Pozos, además del nuevo Los Pozos, de acuerdo con el reporte de la directora del mercado minorista La Ramada, Sonia Rueda.A esta cantidad se suman los 300 kilos que se decomisaron en días pasados, en el marco del Plan San Juan, según el reporte de José Luis Lara, profesional de apoyo de la Dirección de Defensa al Consumidor.

Tomar precauciónEl director del mercado Los Pozos, Fabricio Franzhek, comunicó que el año pasado se decomisaron 1.000 kilos en los mismos operativos y agregó que a las marcas no autorizadas, Copacol y Líder, se sumó la marca San Rafael.La lista de fabricantes permitidos por la municipalidad en esta gestión es de 27 empresas. El médico salubrista Ronald Andrade invitó a los vecinos y vecinas a verificar que los productos que compran estén autorizados. “Estos deben contar con una fecha de vencimiento visible, no deben tener ligosidad ni mal olor”, señaló mientras exponía un pollo con color negruzco.Los funcionarios también indicaron que todo producto embutido debe permanecer bajo una temperatura refrigerada entre los 2 y 8 grados centígrados, y que “esta cadena de frío no debe romperse en ningún momento” hasta el momento de la compra. Sin embargo, los productos que no cumplían con este estándar no fueron retirados.Los inspectores y salubristas procedieron en horas de la tarde a destruir estos productos caducados o ilegales para la venta en predios municipales, de acuer-do con la declaración del director del mercado central La Ramada, Carlos Alberto Moreira.

Casi no hubo ventaA la frustración por los decomisos hay que agregar que los vendedores no estuvieron conformes con sus ventas, ya que la gente llegaba con cuentagotas a hacer sus compras a los mercados, donde el kilo de chorizo se expende a un valor entre Bs 20 y Bs 32, dependiendo de la marca. Declararon que poca gente llegaba a adquirir en cantidad y que los funcionarios municipales influían en las intenciones de compra.Por otro lado, el Festival del Choripán, que se realizó en el mercado Ramafa, que comenzó el jueves y concluyó anoche, también tuvo sus altos y bajos. Al final de la tarde, algunas parrillas todavía estaban llenas. Sin embargo, todavía hay fe en el santo, San Juan.

Detalles

Presentarán un informeLas autoridades de la Alcaldía presentarán mañana un informe sobre el Plan San Juan, que cierra hoy. Los vecinos pueden denunciar cualquier irregularidad a los supervisores municipales que se hallan en los mercados, a quienes pidieron precaución.Otros productosAdemás de carnes, fiambres, salchichas, chorizos y otros embutidos ilegales o en mal estado, los funcionarios decomisaron papas fritas sin fecha de vencimiento y aderezos que ya estaban caducados. En esta ocasión no se requisaron panes como en años anteriores.

Fuente: eldeber.com.bo