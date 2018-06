Sembrar, entre crónicas y tizas

Roberto Méndez, docente de la UAGRM

“La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla.”, dice Gabriel García Marquez, el nobel colombiano. Me gustó esa frase porque, de qué sirve haber vivido algo, si uno no lo cuenta como cronista, género literario-periodístico que habla del nacer, crecer, reproducirse, y en vez de morir, vivir para siempre.

Empezando por sembrar. “Nosotros somos sembradores”, me dijo mi profesor de periodismo, -de hace 30 años-, en la Universidad Evangélica Boliviana, German Cassasa, cuando lo encontré en la Feria del Libro, en un acto sobre crónicas periodísticas.

-“Mi agradecimiento eterno profesor”,- le dije en un abrazo fraternal y que coincidía con ese recordar para contarlo, sobre nuestros inicios, después de celebrar el Día del Maestro.

Y es que me quedé con esa nostalgia de ver en un canal de televisión local cómo los presentadores recordaban a sus maestros, -y me gustó ver a un profesor moreniano, Max Tórrez, entre ellos- sus anécdotas y entonces pensé en ese adagio que los profesores afectamos hasta la eternidad de nuestros alumnos.

“El arte de enseñar es el arte de asistir el descubrimiento”, decía el escritor Mark Van Doren. Descubrimiento de talentos. “Muy feliz de ser superado por su alumna”, le respondí a la periodista tarijeña, Mery Vaca, exdirectora de “La Razón”, cuando me felicitó por el Día del Maestro.

Porque la palabra educar, es mucho mas que un verbo: crear, inspirar, acompañar, aprender, cuidar, guiar, experimentar, transportar, indagar, emocionar, innovar, ayudar, marchar… y muchos mas.

Vivir para contar. “Puama, puama”. Esa fue la primera frase que planifiqué pronunciar cuando llegue a Charagua, a mi primer clase como profe oficial de la UAGRM, gracias a la apertura de Róger Quiroz, Decano de la Facultad de Humanidades, hace 10 años. Y así empecé, con carga horaria cero, como muchos profesores morenianos, a 269 kilómetros al sur de Santa Cruz, con muchos masajes a la columna vertebral porque son entre 5 a 8 horas de viaje, varios ríos y quebradas, y de convencer a mi compañera de hogar, de esa nueva pasión: ser profesor, que implicaba sacrificios, como el de ‘perderse’ los fin de semana, que en realidad fueron tres años.

Y así empezamos a sembrar, Lenguaje, Periodismo y.. teatro. Organizamos presentaciones de teatro para equipar el módulo de Charagua, con pedestal, bandera, jardines, biblioteca y sobre todo espíritu académico al pueblo.

El resto es historia… y también antecedentes, como cuando mi profesora Hortencia Ayala, -hoy mi colega moreniana- docente de Lenguaje en el colegio Marceliano de Montero, me aconsejó en Santa Cruz están abriendo la carrera de Comunicación Social y me abrió las puertas para abrazar la escuela periodística.

Todos esos recuerdos se agolparon en mi mente, este 6 de junio, cuando recibía los abrazos de mis alumnos de primer año de Comunicación Social en la UAGRM que, nunca lo había creído posible, llevaron hasta mariachis.

“Los profesores pueden cambiar vidas con la mezcla correcta de tiza y desafíos”, dice el escritor Joyce Meyer. Por eso me quedo con el desafío de seguir remando, ahora en tiempos modernos con pizarras acrílicas, multimedia, pero siempre siempre, con el espíritu de formar integralmente a mejores seres humanos.

El trabajo del educador es enseñar a los estudiantes a ver la vitalidad en ellos mismos, a descubrir sus talentos y de canalizarles una oportunidad para mostrarse al mundo.

“Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien, decía Alejandro Magno, discípulo de Sócrates, y a su vez Sócrates decía, “No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar”. Porque así la cuentan estos grandes filósofos, de generación en generación.

Y así va pasando la vida y ojalá Dios nos regale muchos años para homenajear en vida a quienes nos abrieron el sendero, para enseñar y aprender, con los alumnos. Mi homenaje a los maestros en su día.