Sergio Antelo… por siempre

() Noticia: Fallece el exalcalde de Santa Cruz, Sergio Antelo (El Deber 18-06-18).- Sergio Antelo fue alcalde de Santa Cruz de la Sierra, además de concejal en un par de periodos. También fue miembro fundador del movimiento Nación Camba. Es autor del libro ‘1877. Rebelión en las sombras’, un compendio de ensayos y artículos de opinión y el año pasado publicó ‘Los cambas, nación sin estado’.



() Comentario: Todo lo que nace muere, esa es la inexorable ley de esta vida. Nuestros corazones sienten la tristeza natural por todo ser humano que deja este mundo, sin embargo, no tenemos que llorar por Sergio Antelo Gutiérrez, porque la muerte de los grandes hombres no se llora, ellos no desaparecen, solo se transforman.

El alma de estos hombres se incorpora al inconsciente colectivo de la sociedad a la que amaron, y por la que lucharon. Santa Cruz tiene la impronta de Sergio, sus ideas ya son parte del alma Cruceña. Las ideas que sembró están presentes en la cultura Camba, serán su aporte imperecedero a una cultura exitosa como la nuestra. Este gran Cruceño dejó huellas, su vida no fue en vano.

Decía Sergio en su libro Los Camba Nación sin Estado: Hay dos Patrias, la Patria que nos INVENTARON y la Patria que INVENTAMOS, lo que no sabemos es si cabemos en la Patria que nos inventaron y si es posible construir la Patria que nos inventamos. Vivimos la artificialidad de la América que los imperios y las oligarquías aldeanas dividieron en mil partes y crearon tantas Patrias como sus pequeños intereses, reforzados por los pequeños etnicismos que nos separan y por los odios que los remachan. NOSOTROS, los CAMBAS UNIVERSALES, sentimos la Patria de manera distinta porque ella tiene el tamaño de nuestros sueños y no las fronteras que trazaron sus inventores. Nuestra Patria esta donde nacieron sus árboles centenarios y sus selvas infinitas, donde descansan las cenizas de nuestros antepasados, desde hace más de mil años. O como diría Pablo Neruda en su Canto General: “En tu remota tierra ha caído esta luz difícil, este destino de los hombres, que te hace defender una flor misteriosa, sola, en la inmensidad de la América dormida” (icees.org.bo).

Gracia Sergio por todo lo que hiciste por Santa Cruz. Gracias por tu amor, nacido de un corazón verde blanco y verde. Gracias por los trabajos que concebiste como arquitecto, en pro de esta metrópolis. Gracias por los trabajos que realizaste en tu calidad de concejal y alcalde de la ciudad de los anillos. Gracias por tus ideas políticas impulsadas desde el M26. Gracias por la Nación Camba y su luminoso Memorándum.

Gracias por los libros que dejas entre nosotros, que perpetuaran tu pensamiento preclaro. Gracias por dar a conocer al mundo que somos una nación sin Estado, como lo expresaste en el título de uno de tus libros. Gracias por reforzar la identidad Camba.

Gracias comandante por tu lucidez y valentía, que será la inspiración de los cruceños del mañana. Hoy Sergio desaparece de la vida, para entra en la historia Cruceña. Hoy muere el hombre, pero nace el mito.

Fuente: jimiortizsaucedo.blogspot.com