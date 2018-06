Suiza remontó ante Serbia en el último minuto y le puso emoción al grupo de Brasil

Pese a que tuvo más la pelota y contó con algunas chances de marcar, Suiza no logró sacudirse de encima a Serbia, que salió con el objetivo de la clasificación entre ceja y ceja e hizo todo para aumentar la ventaja en el marcador. Así se cerró la primera parte, con los balcánicos intentando no perder la cabeza y siendo resolutivos en busca del gol, mientras los los helvéticos no jugaban un mal partido pero eran bien contenidos por el bloque defensivo rival.