“The paper”: una serie sobre periodismo, poder y negocios dudosos en Croacia

Hay un antecedente en la vida real de la premisa de The Paper y uno puede verificarla también en Netflix. En 2015, el periódico independiente The Review-Journal de Las Vegas, fue comprado por el magnate del juego Sheldon Adelson. La identidad del comprador del periódico era ocultada a la opinión pública y fueron los propios periodistas del The Review-Journal los que la descubrieron y dieron a conocer en una serie de notas publicadas en el mismo diario. El gesto de valentía de los periodistas les costó su trabajo. El caso puede verse en la segunda parte del documental Nobody Speaks, disponible también en Netflix.