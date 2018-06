Tiembla, Georgina: Pamela Anderson es la WAG más esperada del mundial de Rusia

“Una noche perfecta para Adil Rami. El defensa del Olympique de Marsella ayudó a su equipo a ganar 3-0 al Saint-Etienne con una espectadora de excepción: su novia Pamela Anderson”.

El pasado mes de diciembre en la cuenta de Twitter de Goal se confirmó el romance entre la actriz estadounidense Pamela Anderson, célebre por su papel en la serie de televisión Los vigilantes de la playa, y el futbolista francés Adil Rami. Según la revista Voici, la pareja había empezado a salir el verano pasado.

Tal y como apuntaba este medio francés, Anderson (Ladysmith, Canadá, 1967) y Ramil (Córcega, 1985) se conocieron en mayo de 2017 en el Gran Premio de Mónaco gracias a un amigo común. Semanas después compartieron unos días de vacaciones en el Principado que quedaron puntualmente reflejados en aquel reportaje de Voici. La cosa cuajó y lo que parecía un romance de verano se convirtió en un noviazgo formal. Tanto es así que el portal TMZ aseguraba en enero el compromiso inminente de la pareja, que ya comparte una mansión de 2,9 millones de euros a 15 minutos del puerto de Marsella con su mascota, un Golden Retriever llamado Zuzu, a quien ella pasea por la ciudad con total naturalidad.

“Es fácil cruzársela al volante de su Smart o mientras practica footing. También haciendo la compra en el [supermercado] Monoprix”, publicó La Provence en febrero. El diario recogía también las impresiones de un lugareño. “A Pamela le ha conquistado el ambiente sencillo de Marsella, en las antípodas del glamour de Hollywood. Ella es una persona discreta. Y habla francés. No olvidemos sus orígenes canadienses. Aquí respetamos su intimidad”, decía el vecino. De hecho, Anderson cambió Malibú por St. Tropez poco antes de conocer a Rami y de que éste la disuadiera de mudarse con él a Marsella.

La inolvidable CJ ha estado casada en tres ocasiones: dos de ellas con el rockero Tommy Lee, padre de sus dos hijos (Brandon Thomas Lee, de 22 años, y Dylan Jagger Lee, de 21), y con el también rokero Kid Rock, con quien se casó en 2006 en en St. Tropez. No lejos del lugar donde se tomaron, hace 12 meses, las instantáneas que destaparon su historia de amor con Rami. Por su parte, este viejo conocido de la Liga española –ha jugado en el Valencia y el Sevilla– está separado de la modelo de ropa interior Sidonie Biémont, con quien tiene dos hijos, los gemelos Zayn y Mad, de dos años.

En los últimos tiempos la presencia de Anderson en el estadio del Olympique de Marsella se ha convertido en habitual, ya sea en el palco o en el vestuario, donde suele recoger a su pareja tras los encuentros enfundada en vistosos vestidos estampados de Dolce&Gabbana. Si se decide a viajar a Rusia a apoyar a Rami, la noticia será doble: Anderson conoce a Vladimir Putin desde 2015, “tras remitirle una carta en la que le pedía que impidiese el paso de un ballenero por aguas rusas”, informó El País el pasado mes. Si les sorprende verla convertida en una WAG en toda regla, recuerden que nunca se aclararon los términos de su estrecha amistad con Julian Assange.

En mayo, un extenso reportaje de The Hollywood Reporter abundaba en ésta y otras relaciones de Anderson: con el magnate Sheldon Anderson, con el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton, con la diseñadora Vivienne Westwood –ha protagonizado varias de sus campañas–, con el artista Jeff Koons… y, por supuesto, con el fundador de Wikileaks. La entrevista se ilustró con fotos de Anderson y Assange tomadas por David LaChapelle y daba datos tan sorprendentes como que su principal tema de conversación, además de lo típico –hijos, trabajo, etcétera– era la Biblia. Sobre Rami, aseguraba que lo mejor de su historia de amor era que él no pertenecia al show business. Con él, Pamela es feliz en el sur de Francia. “Siempre supe que acabaría viviendo aquí. Desde que me hicieron unas fotos para Playboy hace 20 años”.

