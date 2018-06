¿Un fraude millonario y riesgoso? Los tests de ADN directos al consumidor tienen la exactitud de un horóscopo

El estudio de Ambry Genetics que analizó algunos resultados que mostraban “riesgo mayor al promedio” de algún mal en particular, no se pudieron comprobar en pruebas más sofisticadas, que arrojaron que el riesgo no era mayor al promedio. Los autores concluyeron: “Aunque tener acceso a datos brutos del genotipo puede ser informativo y dar poder a los pacientes, este tipo de información también puede ser inadecuada y malinterpretada“.