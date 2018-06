Un misil de Kolarov permite a Serbia sumar la primera victoria del Mundial

Costa Rica planta cara en un duelo que ha ido de más a menos y que se ha decidido por la calidad del lateral serbio

El partido entre Costa Rica y Serbia no ha decepcionado. Ningún equipo ha especulado, conscientes de que tendrán que pelear por la segunda plaza junto con Suiza en el grupo de la pentacampeona Brasil. Así, la primera parte ha sido de dominio serbio, con un gran Sergej Milinković-Savić, aunque la ocasión más clara ha sido para Costa Rica en el 11’, cuando Giancarlo González ha enviado su remate al cielo del Samara Arena. Tras el descanso, Serbia se ha adelantado con un golazo de falta de Kolarov que valdría la victoria para los de Mladen Krstajic.

El duelo empezó con dos equipos intensos en busca del primer gol. Mitrovic alerto a los costarricenses del peligro que son capaces de crear por alto, con un remate de cabeza que no tuvo problemas en atajar el guardameta del Real Madrid, Keylor Navas. La respuesta del conjunto ‘tico’ no se hizo esperar y primero Marcos Ureña en una contra, y luego de cabeza Giancarlo González, lo intentaron sin éxito. La más clara para el equipo de Costa Rica llegó en el 11’, a la salida de un córner, cuando Giancarlo González no logró conectar bien el esférico y envió la pelota a las nubes.

Serbia se estrena en el grupo E con victoria

Con el paso de los minutos, Serbia se fue haciendo con el control del balón, con largas posesiones en el centro del campo. Mitrovic probó suerte con un chut a las manos de Keylor Navas, a quién los serbios intentaban incomodar aprovechando su gran envergadura. Y es que el combinado de MladenKrstajic posee la media de altura más elevada, con 1,85m de media entre sus futbolistas, sin duda una garantía de peligro.

Al cuarto de hora Serbia ha tenido una de las ocasiones más claras con un peligroso pase de Ivanovic al interior del área pequeña que Keylor Navas ha cortado con una prodigiosa mano, evitando el pase de la muerte.

Costa Rica, sin un delantero centro claro, intentaba explotar la velocidad en los contraataques como arma ofensiva. Así, se han acercado a la portería serbia con asistencias a Ureña o a Bryan Ruiz, pero sin encontrar el gol. Con el paso de los minutos, han cedido el protagonismo a la selección de Krstajic que ha controlado un partido que ha ido perdiendo intensidad.

Keylor Navas no ha podido hacer nada para evitar el gol de Kolarov (Dean Mouhtaropoulos / Getty)

De nuevo el conjunto serbio ha podido inaugurar el marcador con un pase a Sergej Milinković-Savić que ha controlado de manera exquisita antes de chutar a las manos de Keylor Navas en una acción que ha quedado invalidada por fuera de juego. El futbolista nacido en Lleida, también ha sido el protagonista de una chilena de bella factura en los últimos compases de la primera parte que de nuevo ha sido anulada por posición antirreglamentaria.

Tras los minutos de dominio serbio, Costa Rica ha vuelto al ataque en el tramo final antes del descanso, con llegadas de Ureña y de Francisco Calvo, que tras una buena combinación con Venegas no ha rematado con acierto, enviando el balón fuera de la portería de Vladimir Stojković. Sin goles, pero con un juego entretenido se llegó al descanso.

El serbio de origen catalán Sergej Milinkovic-Savic, ha sido uno de los hombres destacados del partido (Vadim Ghirda / AP)

La segunda mitad ha empezado con una Serbia muy activa creando problemas a los ‘ticos’. Keylor Navas ha salvado a Costa Rica con todo un paradón ante el remate de Mitrovic, que aprovechaba un balón al espacio enviado por Milinković-Savić. Poco después, el meta del Real Madrid no ha podido hacer nada ante el golazo de Aleksandar Kolarov de falta directa. El serbio se ha inventado un cañonazo a la escuadra imposible para el portero ‘tico’, adelantando a los de Krstajic. El gol ha dejado grogui a Costa Rica durante algunos minutos, hasta que han dado un paso al frente para intentar recortar distancias, pero sin acierto. Ambos seleccionadoras han dado entrada a jugadores de refresco, pero a pesar de ello, el partido no ha tenido la misma intensidad que en la primera mitad.

Costa Rica, llegaba al Mundial cuestionado y bajo mucha presión. El gran papel realizado en el Mundial de Brasil en 2014 le valió el rol de equipo revelación, pero en esta edición no ha empezado con buen pie, clasificándose con malos resultados y dudas en su juego. La derrota ante Serbia no es la mejor carta de presentación para enfrentarse a Brasil la próxima semana.

Serbia, por su parte, que no participó en el último Mundial y llega con muchas ganas de hacer un buen papel en Rusia, se estrena con unaimportantísima victoria en un grupo que comparten con la cinco veces campeona, Brasil, y con Suiza. Con la ‘canarinha’ en su grupo, todo el mundo asume que la lucha será por la segunda plaza. Esta noche, Brasil y Suiza se medirán a partir de las 20h.

Ficha técnicaCosta Rica, 0 – Serbia, 1

Costa Rica: Keylor Navas; Gamboa, Acosta, González, Duarte, Calvo; Venegas (Bolaños, m.60), Guzmán (Colindres, m.73), Borges, Bryan Ruiz; y Ureña (Campbell, m.67)

Serbia: Stojkovic; Ivanovic, Kolarov, Tosic, Milenkovic; Milivojevic, Ljajic (Kostic, m.70), Matic, Milinkovic-Savic, Tadic (Rukavina, m.83); y Mitrovic (Prijovic, m.90)

Gol: 0-1, m.56: Kolarov

Árbitro: Melang Diedhiou (SEN), amonestó a los costarricenses Calvo (m.22) y Guzmán (56), y a los serbios Ivanovic (60) y Prijovic (97)

Incidencias: Encuentro de la primera jornada del grupo E del Mundial de Rusia disputado en el Samara Arena ante unos 41.970 espectadores.

Fuente: La Vanguardia