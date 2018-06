Una nueva investigación muestra que los corredores de maratones sufren menos de artritis que los que no corren

La mayoría de la gente asumiría que los atletas más severos se enfrentan a un alto riesgo de padecer artritis en las caderas y las rodillas. Sin embargo, investigaciones previas generalmente no han podido descubrir tal conexión. El estudio más reciente, publicado en el Journal of Bone and Joint Surgery, encontró que solo la mitad de los veteranos corredores de maratones estadounidenses tenían artritis en comparación con los que no practicaban deporte. Según los nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la artritis ahora representa una carga anual de USD 300.000 millones.