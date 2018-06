UPEA espera al Gobierno en la Asamblea de Derechos Humanos para reinstalar el diálogo

Representantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), entre ellos el rector Ricardo Nogales, aguardan la llegada de autoridades del Gobierno a la cita que ellos marcaron de forma unilateral en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) para reinstalar el diálogo pese a que no hubo confirmación desde el Ejecutivo.

“Estamos esperándoles para empezar el diálogo de una vez, no llegan las autoridades, seguramente tienen alguna ocupación importantes. Vamos a esperar toda la mañana”, dijo la máxima autoridad académica de la casa de estudios.

Pero las autoridades gubernamentales no se hacen presentes inclusive con las “garantías” que entregó Nogales a la Comisión Gubernamental para reinstalar la mesa de negociaciones en un sitio en el que se ha emplazado un piquete de huelga de hambre.

La protesta universitaria instalada en la APDH. Foto: Ángel Guarachi.

La convocatoria fue planteada el lunes, tras que el ministro de Economías y Finanzas Públicas, Mario Guillén, divulgará a la población, a través de la prensa, el proyecto de ley que garantiza la inyección de Bs 70 millones adicionales para resolver la crisis económica de la universidad.

La autoridad gubernamental precisó que el proyecto normativo fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su urgente tratamiento, pero la propuesta no fue bien recibida en los movilizados.

“El proyecto no ha sido consensuado con la universidad de El Alto, le hemos hecho conocer que no alcanza y no es sostenible en el tiempo. Lo que hemos dicho es que sea suficiente en el tiempo”, reclamó Morales.

Sin embargo, la postura del Gobierno está cerrada a esa cifra y un posible incremento está sujeto a que la UPEA transparente el destino de sus recursos y justifique su gasto, esto ante informes de auditoría que se calificaron como “no confiables”.

Así, el panorama es incierto y el conflicto no encuentra salida en su día 27 debido a que Nogales anticipó que “las movilizaciones van a continuar nomás, ninguna está descartada”.

Se prepara un mitin de teas para esta tarde y se alista una marcha desde la localidad de Caracollo, en Oruro, todo para modificar la Ley 195 de Coparticiparon Tributaria y se les asigne un “presupuesto justo y equitativo que por derecho corresponde”.

Además, piden identificar a los “autores intelectuales” de la muerte del universitario Jonathan Quispe que murió por el impacto de una canica, según el Gobierno, disparada por el un policía el jueves 24 de mayo. (19/06/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz