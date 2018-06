UPEA retoma protestas y convoca a marcha desde Patacamaya a La Paz

La Universidad Pública de El Alto (UPEA) retomó la noche de este martes sus protestas por mayor presupuesto con una marcha de teas por el centro de la ciudad, en tanto que la comisión de movilización convocó, para este miércoles, a una “gran marcha” desde Patacamaya hasta La Paz por la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria y justicia para el universitario Jonathan Quispe Vila.

“No aceptamos los 70 millones de bolivianos que el Gobierno quiere asignar a la UPEA, continuaremos con nuestras movilizaciones”, dijo un estudiante a la Red Uno de Bolivia, en inmediaciones de la calle Potosí donde se concentró la movilización que intentó ingresar a plaza Murillo sin éxito porque efectivos policiales recurrieron a agentes químicos para dispersar a los estudiantes.

Las vías aledañas a las calles Potosí, Colón y Mercado fueron cerradas al tráfico vehicular por la cantidad de estudiantes congregados.

Este miércoles también la comisión de movilización de la UPEA, en coordinación con el Consejo Universitario, rector, vicerrector, Federación Universitaria de Docentes y Federación Universitaria Local, convocó, a egresados y administrativos, a la “gran marcha” de Patacamaya a La Paz, por la modificación de la Ley 195 de coparticipación tributaria y el pedido de Justicia para el universitario de 20 años Jonathan Quispe Vila, quien murió el 24 de mayo durante un protesta estudiantil en El Alto.

En el transcurro de este martes, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que transfiere a la UPEA Bs 70 millones a su presupuesto; norma planteada por el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y que mañana será revisada por el Senado.

“El proyecto no ha sido consensuado con la universidad de El Alto, le hemos hecho conocer que no alcanza y no es sostenible en el tiempo. Lo que hemos dicho es que sea suficiente en el tiempo”, reclamó el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, la noche del lunes.

Hoy, el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, aseguró que el Proyecto de Ley duplica la subvención ordinaria que recibe la UPEA de Bs 68,3 millones a Bs 138,3 millones y que este monto garantizará la sostenibilidad financiera de esa universidad.

“Se está duplicando el presupuesto de subvención ordinaria, se trata de un esfuerzo muy grande del Estado con el fin de atender su demanda presupuestaria”, explicó Durán, quien se presentó la mañana de este martes ante la Comisión de Planificación de Diputados.

La autoridad recordó que la UPEA acumuló Bs 222 millones en la partida del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recursos que podrán disponer una vez que certifiquen la cantidad de estudiantes que tienen. (19/06/2018)

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz