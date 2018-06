YPFB afirma que cumple con volúmenes de gas requeridos por Argentina

Foto ilustrativa.

La Paz, 9 de junio (ANF).- La Vicepresidencia de Administración, Contratos y Fiscalización (VPACF) dependiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aclaró este sábado que se está cumpliendo a cabalidad con las nominaciones diarias que realiza Argentina y que “en el presente año, no se han generado multas por fallas de suministro de gas”.



La Cantidad Diaria Contractual (CDC) establecida en el Contrato de Provisión de Gas Natural al vecino país, varía de manera escalonada durante la vigencia de dicho convenio y se constituye en una opción de venta por parte de YPFB y no así en una obligación de entrega.



La capacidad de transporte actual en el sistema boliviano es suficiente para atender las nominaciones de gas de Argentina hasta el final del contrato, se esperan noticias que den cuenta de la ampliación del sistema de transporte del lado argentino para tener la capacidad de recepción necesaria hasta el final de contrato, señala una nota de prensa de YPFB.



Considerando que la Cantidad Diaria Garantizada por YPFB (CDG1) se constituye en su obligación de entrega, y está sujeta a la cantidad requerida mediante nominación diaria, agrega, el suministro de Gas Natural se efectúa en base a los requerimientos diarios del país austral hasta la CDG1, que para el año 2018 es de 20,9 MMmcd y no de 24,6 MMmcd.



Respecto al suministro de Gas Natural a Argentina, resalta que durante el presente año no se generaron multas a YPFB por fallas de suministro, “por lo que especulaciones e información imprecisa difundida a la población no tiene fundamento alguno desde el punto de vista contractual”.



De acuerdo a la normativa boliviana, la prioridad de YPFB es abastecer el Mercado Interno para posteriormente responder a la demanda de gas del mercado externo, “generando con ello mayores pisas para el país y el beneficio de todos los bolivianos, respetando en el orden cronológico de suscripción de los contratos y compromisos asumidos por parte la estatal petrolera, aspecto que es reconocido en el Contrato que estipula que las exportaciones de Gas Natural”.

/ANF/

Fuente: noticiasfides.com