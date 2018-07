Argentina le compra gas a Chile y Bolivia señala que oferta argentina no era buena

Durante el invierno, el mercado argentino necesita un mayor volumen del energético, por lo que tuvo que recurrir a los chilenos

Juan Carlos Salinas Cortez

De acuerdo con la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa), ex-Enarsa, desde julio el vecino país le comprará, durante tres años, gas natural a Chile. El acuerdo se firmó con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile.

La adquisición argentina se da luego de que en reiteradas ocasiones sus autoridades reclamaran que nuestro país no cumplía con los cupos de entrega establecidos y que estaban dispuestas a comprar mayores volúmenes del hidrocarburo boliviano.

Al respecto, desde el Ministerio de Hidrocarburos indicaron que la propuesta argentina de comprar más gas boliviano no tenía condiciones favorables para el país.

En el acuerdo de compraventa entre Ieasa y ENAP indica que la importación de los 93 millones de metros cúbicos de gas (a razón de 3 millones por día) se la hará por la provincia argentina de Mendoza, mediante el gasoducto GasAndes, que atraviesa la Cordillera de los Andes.Según Ieasa, la importación de 93 millones cúbicos de gas permitirá reemplazar 100 mil metros cúbicos de gas oíl para el funcionamiento de las centrales de generación eléctrica.

La diferencia entre el valor del gas oíl y el monto acordado para la importación desde Chile permitirá al Estado argentino un ahorro de $us 21 millones durante julio.

Al respecto, Gabriel Gaite, analista en hidrocarburos, indicó que el panorama es bien claro y es que el país no tiene suficiente gas como para responder a un aumento de la demanda argentina.

Gaite remarcó que esto el resultado de que hace tres años la producción viene en declinación y que los megacampos, como San Alberto, están produciendo un tercio de su capacidad y eso repercute en la producción de gas natural.

“En este escenario, lo más sensato es preguntarnos si vale la pena ampliar los volúmenes de compraventa de gas natural con Argentina y Brasil o dejar los que están vigentes. No se trata de las condiciones del comprador, sino que es el vendedor, en este caso el boliviano, el que no puede cumplir con la demanda”, precisó Gaite.La postura gubernamentalEl Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, explicó que Bolivia está en condiciones de vender más gas a la Argentina, pero a un mejor precio. “Contrariamente a ello, la oferta de Argentina no es favorable para el país, si bien requieren más gas boliviano, en la propuesta argentina ellos bajan sus obligaciones y no establecen una propuesta de precio, por lo que en las actuales condiciones se hace inviable está propuesta”, indicó Sánchez.La autoridad explicó que el gas boliviano sigue siendo el más competitivo de la región. En el caso del mercado argentino, el gas boliviano tiene un precio aproximado de $us 5 el millón de BTU, mientras que el precio de GNL puesto en la Argentina es mayor a $us 7 y el importado de Chile está por encima de este precio. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hidrocarburos señaló que el Gobierno de Argentina, a través de su Ministerio de Energía y Minas, presentó el requerimiento (no oficial) de Ieasa, de adecuación al contrato comercial de venta de gas, que establece un incremento en la obligación de YPFB en el periodo de invierno y una reducción del 50% a la obligación de Ieasa durante verano.Argentina realizó una segunda propuesta (no oficial) a YPFB, en la que segmenta e incrementa las obligaciones para la estatal boliviana no solamente para invierno, sino también para verano; asimismo, se incrementan las penalidades para YPFB.

“Estas propuestas hechas nunca fueron oficializadas; no obstante, YPFB evaluó la solicitud presentada por la exautoridad argentina y propuso una reunión para presentar una contrapropuesta; sin embargo, la misma no se concretó por el cambio de ministro en Argentina y por ello no se avanzó más en el tema”, explicó Sánchez, que puntualizó que Argentina, a la fecha, tiene una mora con el país por las facturas de abril y mayo 2018 y que espera se regularice en estos días.

Cifras del tema

19,36Millones de metros cúbicos díaDe acuerdo con Ieasa, es lo que en promedio le envió Bolivia durante junio.

5,2Dólares por BTUEs lo que Bolivia le está cobrando a Argentina por la venta de gas natural.

En detalle

Contrato vigenteDesde el Gobierno recordaron que hay un acuerdo firmando con Argentina y que se lo debe respetar, más allá de las distintas propuestas que puedan surgir.Interés nacionalEl ministro Sánchez indicó que se velará que el precio, la época, los volúmenes y la temporada siempre sean beneficiosos para el país en su conjunto.

Fuente: eldeber.com.bo