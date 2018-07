Boeing anuncia 100.000 millones de dólares en pedidos y compromisos de compra

Boeing refuerza su posición como uno de los líderes mundiales del sector aeronáutico, consiguiendo pedidos históricos y mostrando su innovación y estrategia de crecimiento en el exitoso Salón Aeronáutico de Farnborough. En la clausura del Salón Aeronáutico dedicado a la industria, Boeing anunció un total de pedidos y compromisos de compra de aviones comerciales valorados en 98.400 millones de dólares a precios de catálogo y 2.100 millones de dólares en pedidos y acuerdos de servicios comerciales y de defensa.

“Boeing ha marcado el ritmo en Farnborough, demostrando valor para nuestros clientes, captando nuevos negocios importantes en productos y servicios y anunciando la potencia de nuestra colaboración estratégica con Embraer. Hemos invertido en las comunidades europeas y hemos lanzado la nueva organización Boeing NeXt, demostrando que el futuro se crea aquí, en Boeing” comentó Dennis Muilenburg, Presidente del Consejo de Administración, Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Boeing. “Seguiremos a la cabeza del mercado gracias al talento de nuestro equipo, que innova en toda la compañía colaborando bajo el concepto One Boeing para entregar nuestra cartera de productos enfocada al cliente”.

Boeing ha registrado una semana espectacular en pedidos de aviación comercial, con un total de 673 pedidos y compromisos de compra, reflejando el resurgimiento de la demanda de aviones de carga y una sólida actividad de pedidos de los aviones de pasajeros 737 MAX y 787. Boeing recibió 48 pedidos y compromisos de compra del 777 Freighter y cinco del 747- 8F, confirmado la fortaleza del mercado de transporte de mercancías en todo el mundo.

Los clientes también han seguido demostrando una clara preferencia por la cartera de aviones de pasajeros de Boeing, con 52 pedidos del 787 y 564 del avión de pasillo único 737 MAX, incluido un importante compromiso de compra por parte de VietJet de 100 aviones y la sólida demanda del modelo más grande de la familia MAX, el 737 MAX 10, que acumula 110 pedidos y compromisos de compra.

En cuanto al negocio de servicios, Boeing ha conseguido clientes comerciales y gubernamentales como Antonov, Atlas Air, Blackshape, Cargolux, Emirates, EVA Airways, Hawaiian Airlines, International Water Services, Malindo Air, Okay Airlines, Primera Air, la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, la Fuerza Aérea estadounidense, WestJet y Xiamen Airlines.

En el Salón, Boeing también ha publicado su informe anual de previsiones 2018 (CMO 2018) en el que eleva sus estimaciones para aviones comerciales y servicios a 15 billones de dólares en los próximos 20 años. Se prevé un mercado global de casi 43.000 aviones nuevos, valorados en 6,3 billones de dólares, con demanda de servicios comerciales hasta 2038. La fortaleza del mercado de transporte de mercancías, como se indica en el CMO, destaca con más de 50 pedidos y compromisos de compra de cargueros en el Salón Aeronáutico.

El Boeing 737 MAX y el 787-8 de Biman Bangladesh protagonizaron vuelos de exhibición, mientras que el 737 MAX 8 de Air Italy, un 777-300ER de Qatar Airways y los 747-8 Freighters de CargoLogicAir y Qatar Airways se incluyeron en la exposición estática. El Departamento de Defensa de EE.UU. mostró el helicóptero de ataque AH-64 Apache, el helicóptero de carga pesada CH-47 Chinook y el caza F-15E Strike Eagle.

Además, los líderes de Boeing y Embraer tuvieron su primera rueda de prensa conjunta desde que se anunciaron los planes de colaboración estratégica. Muilenburg, Greg Smith (Director Financiero de Boeing y Vicepresidente Ejecutivo de Desempeño y Estrategia de la Compañía) y Paulo Cesar de Souza e Silva (Consejero Delegado y Presidente de Embraer) presentaron los detalles de la propuesta de colaboración, en la que se incluyen actividades en aviones comerciales y servicios durante el ciclo de vida de los productos, al igual que de defensa.

Durante el salón, Boeing también ha anunciado su colaboración con SparkCognition, empresa líder en inteligencia artificial, para proporcionar soluciones de gestión del tráfico de vehículos aéreos no tripulados. Este anuncio coincide con el lanzamiento de Boeing NeXt, una incubadora de empresas para futuras soluciones comerciales de movilidad que dará forma al futuro emergente de los viajes y el transporte. Boeing NeXt aprovechará las actividades de I+D de la compañía en vuelos autónomos, ciudades inteligentes y sistemas de propulsión avanzados, y abordará los retos del transporte del futuro trasladando personas y productos con tecnologías que hayan demostrado su buen funcionamiento.

Boeing también destacó su compromiso con los futuros innovadores del sector aeroespacial mediante una inversión de 5 millones de dólares en Newton Europe para promover la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en “Newton Rooms” ubicadas en nueve países europeos.

Finalmente, el Salón Aeronáutico ha marcado el lanzamiento de una nueva campaña, “El futuro se crea aquí”, con demostraciones virtuales interactivas y de realidad aumentada, donde se mostraron productos comerciales y de defensa de Boeing a los visitantes, al igual que la oferta de servicios y las innovaciones futuras.

