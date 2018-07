Bolpegas, renueva su gerencia en sus 21 años de vida institucional

La compañía boliviana de servicios petroleros Bolpegas, cumple 21 años de vida institucional, y en ese marco, remarca su compromiso con Bolivia a través de la renovación de su gerencia general al mando de Ricardo Carrillo Gasperín, ingeniero civil de profesión con una vasta experiencia de más de 20 años de trabajo en el sector de los hidrocarburos.

“Me siento profundamente feliz y orgulloso de asumir este nuevo reto que es estar a la cabeza de una gran empresa como BOLPEGAS. He sido testigo de toda su trayectoria y puedo afirmar que su historia no sólo es motivo de orgullo, sino también de gran expectativa. Se vienen muchos retos aún por delante, por lo que me animo a afirmar que pasaremos de ser una empresa en crecimiento, a ser una empresa con capacidad competitiva a nivel de las grandes empresas nacionales e internacionales”, manifestó el nuevo Gerente, Ricardo Carrillo Gasperín.

Ricardo Carrillo Gasperín no estará sólo en la gestión. El nuevo gerente contará con el apoyo de los fundadores y socios, los ingenieros Carlos Carrillo y Luis Mantilla, quienes en adelante fungirán como directores activos de la empresa.

Ambos manifestaron brindar total apoyo y confianza en la capacidad, tenacidad, pensamiento innovador del nuevo gerente para la ejecución de los múltiples proyectos de la empresa que están en curso, como el Proyecto de Magnetotelúrico de Itacaray para la empresa YPFB Chaco en el departamento de Chuquisaca.

Carlos Carrillo Salinas, quien fuera Gerente General por 21 años en BOLPEGAS y que a partir de ahora, asume como Presidente del Directorio manifestó: “El cambio responde a una imperante necesidad de nuestra empresa de renovarse, de asumir nuevos retos, sin dejar de brindar un servicio de excelencia, con tecnología actualizada y metodologías de gestión de proyectos desarrolladas por sus profesionales a los largo de estos 21 años de existencia, ya que somos un referente en el sector de hidrocarburos en Bolivia”.

Por su parte, Luis Mantilla, quien ahora asume como miembro del directorio, indicó que la renovación de la gerencia es un cambio positivo para BOLPEGAS. “Conozco la calidad de trabajo de Ricardo y estoy seguro que desempeñará un excelente rol en la empresa. El trabajo en BOLPEGAS siempre ha sido gratificante, ha sido un permanente desafío para nosotros lo que ha permitido superarnos como personas y como profesionales”, puntualizó.

A 21 años de su fundación, BOLPEGAS S.R.L. cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en el sector y una serie de logros institucionales acumulados, entre ellos el Gerenciamiento y Fiscalización para la construcción del Gasoducto Bolivia – Brasil para Petrobras (1997-1999); Gerenciamiento y fiscalización, supervisión de la construcción del Gasoducto Yacuiba y Río Grande (GASYRG) para Transierra S.A. y Petrogasbol S.A.(2002-2003) así como la gestión, supervisión y control de las actividades de ingeniería de Detalle, procura, construcción y puesta en marcha del Proyecto INCAHUASI -FASE I en asociación con Pentech Andina Ingeniería S.A. para Total Bolivie S.A. (2013-2017). Además de la Adquisición e Interpretación Integral de datos de Magnetotelúrgica (MT) en las regiones del Subandino Norte y Subandino Sur de Bolivia, en asociación accidental con la empresa rusa Nord- West para el cliente YPFB Corporación. Este proyecto por sus características está considerado el Proyecto de MT más grande de Bolivia y de todo el continente.

En el área de ingeniería como uno de los proyectos más grandes, estuvo la Ingeniería Básica Extendida de la Planta de Gran Chaco en asociación de la empresa Hytech Argentina para YPFB Corporación. Otro gran proyecto fue la Fiscalización de la construcción de la Fábrica de Cemento Yacuces (2015 -2016) para Itacamba.

Actualmente Bolpegas incursiona en el área de exploración. Entre sus objetivos primordiales está el potenciar sus alianzas estratégicas para seguir liderando proyectos de exploración mediante métodos geofísicos electromagnéticos, como la magnetotelúricas; diversificar sus servicios al rubro energético, a través de alianzas con socios estratégicos, para la construcción de plantas hidroeléctricas y otras instalaciones de energía renovable; consolidar con éxito sus alianzas con empresas mundialmente reconocidas en la oferta de tecnologías avanzada; ampliar sus servicios a la construcción de caminos/carreteras debido a la experiencia acumulada con la que cuenta y ampliar nuestra presencia a países vecinos con empresas aliadas.

Otro gran desafío que asume el nuevo gerente de Bolpegas es la internacionalización de la compañía que ya inició en Perú, donde están participando de licitaciones. Asimismo están dando los primeros pasos para ingresar al mercado de Brasil, donde hay amplias oportunidades.

Acerca de Bolpegas

BOLPEGAS es una compañía boliviana de servicios petroleros con 21 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, íntimamente ligada al desarrollo de la industria petrolera en Bolivia satisfaciendo las demandas del sector de hidrocarburos y otros sectores productivos, adquiriendo en este proceso una cartera muy atractiva de clientes.

Es una empresa certificada internacionalmente y que está comprometida con el desarrollo industrial y tecnológico del país. Ofrece una amplia gama de servicios como gerenciamiento y fiscalización de proyectos, auditorias técnicas e ingeniería conceptual, básica y de detalle a empresas industriales en general y en especial a las del sector de hidrocarburos.

Con una clara visión de liderazgo, BOLPEGAS trabaja día a día para ofrecer tecnología moderna, capaz de crear y desarrollar procedimientos y tecnologías propias, para constituirse de esta manera en el referente del rubro en Latinoamérica.

Más de 2500 ingenieros profesionales han pasado por Bolpegas, formándose en las diferentes áreas y actualmente se desempeñan de excelente manera en empresas alrededor de Bolivia y el Mundo.