César Farías impide que jugadores tengan contacto con la prensa

El entrenador de The Strongest justificó la medida indicando que quiere evitar que los futbolistas se distraigan. El Tigre recibirá a Wilstermann este jueves (18:15) en el Hernando Siles.

El técnico de Strongest, César Farías, decidió cerrar las puertas del complejo de Achumani, según el timonel venezolano se tomó esta medida para evitar que los jugadores se “distraigan” al tomar contacto con los periodistas que cubren la práctica del conjunto paceño.

“Vamos a tener un resguardo hacia los jugadores. No todos los medios tienen las mismas intenciones, hay muchos dimes y diretes, que no son reales. Queremos estar alejados de la polémica y dedicarnos al trabajo. No forzar a un jugador a una conferencia. Son futbolistas profesionales que saben que son parte de un espectáculo”, aseveró Farías al programa de radio El Derribador.

El DT aurinegro, agregó que algunos jugadores están cansados de repetir las mismas respuestas todos los días. “Los jugadores están muy bien, nosotros no tenemos ningún hermetismo, pero creemos que el club ha venido creciendo y que tiene el derecho de elegir los momentos de atender a la prensa. No podemos estar repitiendo todos los días lo mismo. El jugador está para disfrutar e incluso disfrutar una entrevista”, señaló.

Sobre el cotejo ante Wilstermann, el estratega afirmó que su equipo está enfocado en poder hacer un buen partido y sumar tres nuevas unidades. “El equipo está firme, claro en sus ideales y se está preparando día a día para brindarle a su hinchada el mejor rendimiento”, finalizó.

Posible equipo

Daniel Vaca en portería; Ramiro Ballivián, Fernando Marteli, Gabriel Valverde y Marvin Bejarano en la defensa; Diego Wayar, Raúl Castro, Rudy Cardozo y Wálter Veizaga en el medio campo; Pablo Escobar y Rolando Blackburn en el ataque.

Fuente: diez.bo