Cómo formalizar la propiedad de un vehículo en 4 pasos y cuánto se tarda

Una vez que se realiza la compraventa de un vehículo, el proceso para perfeccionar el derecho propietario del nuevo poseedor requiere cumplir cuatro requisitos y acudir a tres instancias: Diprove, Tránsito y la Alcaldía. Ésta es una de las razones que desalienta a los nuevos dueños a completar el proceso; sin embargo, a la larga, las consecuencias pueden ser la retención de fondos por deudas tributarias o el embargo del motorizado.

La transferencia se realiza a través de cuatro pasos y puede demorar de tres días a dos semanas, dependiendo de las observaciones. Un requisito vital para comenzar el trámite es el poder notarial que se da al poseedor; en caso de vencimiento, ya no se pude continuar con el trámite.

Proceso

El primer paso es la verificación de la documentación al momento de comprar un vehículo. El vendedor debe contar con el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT). Además, la resolución original de Tránsito, la póliza de importación, el TRV y la boleta de pago de impuestos, explicó el presidente de la Federación de la Autoventa de Cochabamba, Ronald García.

En caso de que el motorizado funcione a Gas Natural Vehicular (GNV), se necesita el documento de instalación. Asimismo, el vendedor debe entregar un poder para que el comprador haga todos los documentos de transferencia.

Es importante que los comercializadores entreguen todos los documentos y que el comprador verifique la legalidad, debido a que algunas personas que no son afiliadas al sector se mimetizan en las ferias y la autoventa para vender motorizados remarcados, clonados, chutos o con denuncia de robo.

“La autoventa es muy grande y no siempre podemos controlar a todos los que vienen. Por eso, es mejor si la gente se fija que quien le vende tenga una credencial. Todos los afiliados tienen credencial con el croquis de su vivienda, números de contacto y demás por si hay algún reclamo”, señaló García.

Una vez que se realiza la transacción, se procede a la elaboración de un documento privado de compra-venta o minuta de transferencia ante un abogado. En la zona de la autoventa hay varios que realizan este trámite.

Para el segundo paso se requiere acudir a la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove). Se trata de la primera institución a la que se debe llegar y es la única que requiere la presencia física del motorizado.

Los policías de Diprove se encargan de revisar el chasis, que éste no esté remarcado y que no tenga reporte de robo o esté clonado.

El propietario tiene que presentar una serie de requisitos en un fólder (ver infografía). Diprove entrega el certificado técnico en 24 horas, señaló el responsable de Transferencias, Cristhian Arce.

“Es muy importante que la gente entienda que es el primer lugar al que debe venir, porque a veces lo hace al revés: empiezan por la Alcaldía y luego vienen con otro RUAT y se pierde más tiempo corrigiendo el trámite. Las oficinas están abiertas de lunes a viernes en horario de oficina”, explicó Arce.

Una vez que se tiene el certificado técnico, se acude a la siguiente instancia, que es la Unidad de Tránsito. De igual manera, se deben presentar todos los requisitos en un fólder (ver infografía). En este caso se incluye la certificación de Diprove.

Del mismo modo, la visación de los documentos no debería demorar más de 24 horas. Aunque muchas personas señalan que en Diprove y Tránsito se llegan a retrasar hasta tres días, pues es imperativo que esté la firma del director y a veces no se encuentra en su despacho.

Una vez que se tiene el sello, se debe acudir a la Alcaldía. En el lugar se paga el Impuesto a la Transferencia de un 3 por ciento, cuyo costo varía según el modelo del vehículo: cuanto más nuevo es, más caro. Y finalmente se entrega el RUAT a nombre del nuevo propietario.

Con el nuevo RUAT se debe volver a Tránsito para que se emita la resolución a nombre del nuevo propietario. Con esto finaliza el trámite de transferencia de un vehículo, que puede demorar una semana en el mejor de los casos. Sin embargo, quienes lo realizan señalan que usualmente dura hasta dos semanas.

Problemas del proceso

Existen varios inconvenientes durante el proceso que provocan que el trámite sea más largo. Sin embargo, muchos podrían evitarse si los compradores acceden a la información pertinente de los pasos, requisitos y no dejan que el poder se venza.

Uno de los principales problemas es que el comprador no realiza el trámite a tiempo. El poder que entregan los vendedores sólo tiene una validez de tres meses y las personas lo dejan vencer, por lo que los impuestos se recargan al anterior poseedor.

Otro de los conflictos es que muchas personas empiezan el trámite al revés. Es decir, primero van a la Alcaldía, pierden tiempo y les entregan un RUAT que no corresponde y lo tienen que hacer corregir. Asimismo, hay quienes tienen problemas por comprar autos sin verificar los documentos y a veces son robados, remarcados o clonados.

Baja de registro

Otro trámite que debe realizar quien adquiere un motorizado para evitar problemas con impuestos es la baja de un motorizado. Esto ocurre cuando un vehículo es robado, siniestrado, está obsoleto y se lo va a retirar de circulación.

Los pasos para este trámite son similares a la transferencia. El propietario debe ir a Diprove a sentar la denuncia de robo y pedir que un certificado. Luego, tiene que acudir a Tránsito para dar de baja la resolución hasta que se logre ubicar el vehículo.

Finalmente, con ambas certificaciones debe ir a la Alcaldía. Los requisitos a presentar en esta entidad son: memorial dirigido al Alcalde, la devolución del RUAT, fotocopia de cédula de identidad, tres publicaciones en un medio escrito y las certificaciones mencionadas. Con todo ello, el municipio dejará de cobrar impuestos.

La situación es similar en caso de un vehículo siniestrado u obsoleto. En ambos casos se debe acudir a Diprove y luego a Tránsito. Las dos instituciones entregarán las certificaciones con las que deben presentarse ante la Alcaldía.

En estas situaciones se compran timbres de cinco bolivianos. Además, hacer la devolución de las placas.

Este trámite permite saber a las instituciones que el auto ya no se utilizará por la persona titular, por lo que ya no tendrá que pagar impuestos. Sin embargo, los diferentes titulares de las unidades ven que la población no tiene una cultura de realizar este tipo de trámites. Muchos prefieren circular sin ningún papel.

Por este motivo, varias personas se encontraron con sus cuentas retenidas por deuda de impuestos de autos que ya no utilizaban. Se insta a hacer el trámite para evitar sanciones que afecten su economía.

Transferencia. Diprove, Tránsito y la Alcaldía concentran los trámites para el registro de motorizados en casos de ventas. También para otro tipo de procesos como la baja de un registro por robo o siniestro LOS TIEMPOS

ACTUALIZAR

Recomiendan cambiar sanciones

Los vendedores de autos consideran que el congelamiento de cuentas bancarias es una medida muy extrema y desactualizada. Indican que podría haber otro tipo de sanciones, como evitar que un motorizado cargue gasolina o circule si es que tiene deudas pendientes.

No obstante, indican que esto tendría que estar conectado con un cambio en la dotación de las placas y que no debería ser para el vehículo, sino para la persona. De este modo, sería más sencillo identificar al infractor y poner sanciones más directas y evitar problemas como el que viene ocurriendo las últimas semanas.

SEPA MÁS

No hay cruce de datos

Un vendedor de autos señaló que tuvo un problema porque en la Alcaldía le dijeron que el auto era robado, pero en Diprove le indicaron que no. Señalaron que es una muestra que entre instituciones no cruzan la información.

Trámite personal

El comprador debe realizar el trámite de manera personal y con el poder otorgado por el vendedor. No pueden delegar a ningún familiar o amigo.

El presidente de la Federación de la Autoventa muestra los documentos que debe tener un auto. DANIEL JAMES

ANÁLISIS

Se distorsiona la idea de que todos los autos son transferibles

MARCELO GONZALES Abogado tributario

Hay que hacer lo mismo que pasó con el Segip. La Policía no es una institución para este tipo de trámites. Mi opinión personal es que es carece de honorabilidad para este tipo de situaciones y es lo que genera que la gente no haga el trámite.

Todos los autos en Bolivia son transferibles. Se ha distorsionado esto, porque la Policía hace pensar que se debe revisar de manera previa los autos, pero el hecho que un vehículo esté remarcado o robado es algo que atañe a quien fue víctima.

La gente tiene cultura y sabe hacer los trámites de transferencia de vehículos. El problema es que no tiene la valentía de hacer un trámite que te lleva por instituciones policiales, donde se deja dinero por hacer estos documentos.

Habría que hacer una mejora como la de las cédulas de identidad. Antes, muchos preferían andar con el documento caducado, porque era una tortura ir a renovar. Ahora se puede perder una mañana, pero no más. Hay que pensar en cosas así para mejorar el procedimiento.

Los documentos para la compra y venta. DANIEL JAMES

La retención de fondos, una medida coercitiva

A casi tres semanas de iniciarse el conflicto por el pago de impuestos adeudados por vehículos, la Alcaldía informó que la retención de fondos es una medida coercitiva para contribuyentes morosos, prevista en el Código Tributario.

La medida destapó además una serie de dificultades que enfrentan las personas que no dieron de baja su registro en casos de robo o siniestro.

También se destaparon numerosos problemas por la falta de trámites o errores en los procesos de transferencia vehicular.

Muchas personas se vieron afectadas con la retención, incluso, de sus salarios. La gente protestó y pidió que la Alcaldía actualice su normativa y contemple los casos en los que el propietario ya no detenta el motorizado. No obstante, las deudas permanecen. Los afectados esperan soluciones.

El poder notariado que entrega el vendedor al comprador, luego vehículos a la venta y oficinas de abogados. Después, la oficina de Diprove en la autoventa. AFP

El Concejo avanza en actualizar la normativa

Luego del conflicto generado por la retención de fondos por deudas de impuestos, el Concejo municipal envió una resolución al Ejecutivo, en la que insta a que se elabore una normativa en torno al tema impositivo.

El objetivo es eliminar los vacíos legales que existen, mejorar aquellos aspectos que son considerados ambiguos, actualizar al contexto que se vive en Cochabamba y generar una cultura de pago de impuestos en la población.

Los vendedores de la autoventa aún esperan una reunión con la Alcaldía para resolver el conflicto que se generó. Aseguran que tienen mucha menos afluencia de gente, por lo que sus ventas disminuyeron.

En la autoventa existen 10 asociaciones con cerca 15 mil afiliados. Cada uno con derecho a dos espacios.