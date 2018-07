Dakota Johnson reconoce que cuando vio el torso desnudo de Chris Hemsworth no pudo mirar hacia ningún otro lado

La actriz ha coincidido con el marido de Elsa Pataky durante el rodaje de ‘Bad Times at the El Royale’.

Aun quedan unos cuantos meses para su estreno en España, aunque, por el momento, ya hemos podido ver el trailer de Bad Times at the El Royale y nos ha dejado expectantes.

Además, dos de sus protagonistas, Dakota Johnson y Chris Hemsworth, son expertos en la promoción de sus películas, por lo que suponemos que las ganas de verla crecerán exponencialmente hasta que llegue a los cines el próximo noviembre.

Antes de que se estrenase la tercera entrega de la saga de Cincuenta sombras de Grey, la hija de Melanie Griffith recorrió los platós de medio mundo para contar historias divertidas y anécdotas sobre el rodaje que compartió con Jamie Dornan. Y tiempo después, tampoco se cortó a la hora de reconocer que tras rodar Suspiria, el remake de la obra maestra de Dario Argento, tuvo que ir a terapia.

Y ahora, Johnson ha vuelto a hacer unas declaraciones que generan aun más expectativas de las que ya existían entre sus fans. Porque aunque ya sabíamos que el filme no pasaría desapercibido y que los bíceps de Hemsworth seguían intactos, a pesar de que desde hace unos meses sigue una dieta vegana, ahora ella ha terminado de recalcarlo. “Creo que fue un error que le pidiesen que se sacase la camisa. Porque no puedes mirar hacia ningún otro lado. Es increíble. Es muy impresionante”, le contó la actriz a Entertainment Tonight.

Su compañero de rodaje, Jon Hamm, también quería librarse de su parte de arriba, pero él no lo tuvo tan fácil. Cuando la actriz le preguntó si se había puesto celoso, no lo dudó. “No. Todo el mundo quería que se quitase la camiseta, pero a mí todo el mundo me decía. ‘Por favor, déjatela. Déjatela’. Y yo les decía. ‘Pero si estoy mojado. Me ha llovido encima durante tres días. ¿Puedo quitármela?’ Pero ellos me contestaban. ‘Entonces, déjanos vaciar el set. Puedes hacerlo entonces’”, explicó el actor de Mad Men.

En cualquier caso, lo positivo de las declaraciones de Johnson no es que opine algo así sino que lo diga sin que eso suponga un problema. No hace tanto, que una persona tuviese pareja -sale desde hace meses con el líder de Coldplay, Chris Martin– podría resultar un impedimento para valorar el físico de otra persona. Y en este caso, ni el cantante ni la mujer de Hemsworth, Elsa Pataky, se sentirán traicionados. Y eso es un gran avance.





Fuente: revistavanityfair.es