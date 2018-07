Del Potro derrotó a Feliciano López y espera a Benoit Paire en Wimbledon

EFE

El argentino Juan Martín del Potro se tomó su victoria ante el español Feliciano López en la segunda ronda de Wimbledon como algo más que positivo, no solo por su gran juego, sino porque le ayudará a “guardar el físico”.

“Creo que fue un partido bueno, esperaba un juego diferente de él, tal vez con seis quiebres lo pude controlar. Tuve pocos errores y cada oportunidad la convertí y eso fue clave”, dijo Del Potro, sin muchos aspavientos.

“Hice un partido sólido para ganarle y este triunfo ayuda a guardar físico”, comentó. “Feli siempre es muy peligroso y jugué hasta mejor de lo que esperaba”.

“Necesitaba jugar con este nivel para ganar a Feliciano creo que fallé solo dos reveses y una derecha, para un partido tan difícil son muy pocos errores”, prosiguió el argentino que en total solo cometió cinco errores no forzados.

“Creo que jugué un partido bueno y lo tenía que jugar de esta manera, y sin cometer errores cuando no tenía que cometerlos. Me daba tranquilidad que con mi saque ganaba fácil y mis roturas me dieron esa tranquilidad para hacer el juego como yo quería”, señaló.

Sobre su próximo rival, el francés Benoit Paire, ‘Delpo’ dijo que es imprevisible. “Es muy difícil de jugar, nunca sabes que tiro va a hacer, puede volear, jugar de fondo, tiene un revés muy variado”, sentenció el de Tandil.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar