Demócratas conversará con Mesa si decide ir como candidato, anuncia Vladimir Peña

Peña: Demócratas conversará con Mesa si decide a ir como candidato

El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña. Foto de archivo Los Tiempos



La Paz, 26 de julio (Urgentebo).- El Movimiento Demócrata Social (MDS) estaría dispuesto a conversar con el ex presidente Carlos Mesa, para las elecciones nacionales del próximo año, si éste se decidiera a ir como candidato, indicó este jueves el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.

“Por supuesto que sí (estaríamos dispuestos a hablar con Mesa), el ex presidente Mesa es un líder, el gobernador Rubén Costas y el ex presidente Mesa han coincidido en la mesa de los seis líderes y ex presidentes del país, que se dio el año pasado”, afirmó en entrevista con Urgentebo.

Asimismo, Peña manifestó que la primera autoridad departamental cruceña, Rubén Costas, tiene bastantes coincidencias con Mesa, en lo referido a su amor por el país y la defensa de la democracia.

Acotó que tanto Costas como el ex mandatario son las dos personalidades de la oposición con mayor aceptación por parte de la población. “Mesa y Rubén son dos líderes importantes para el país que pudieran ser complementarios como usted lo ve”.

Sin embargo, el Secretario General aclaró que para llegar a una posible alianza, con cualquier representante o partido político de la oposición, debe haber coincidencias en lo referido al programa de gobierno, valores, la visión y la puesta de país que se tiene.

Al respecto, el pasado 19 de julio el asambleísta departamental de La Paz por Unidad Nacional (UN), Marco Fuentes, afirmó que el líder de su partido, Samuel Doria Medina, apoyará al candidato de la oposición que tenga mayor aceptación de la población.

“Si hay algún candidato que tenga mayor apoyo que él (Samuel) y que esto se refleje en encuestas o de repente, como en muchas ocasiones también lo han planteado, el propio Samuel, en unas elecciones primarias, por ejemplo de la oposición, pues él va a apoyar al candidato o a la persona que tenga más apoyo de la ciudadanía”, sostuvo.

